Артур Енджейчик: Меня никто не заставлял уходить из «Краснодара»

Ранее польские СМИ сообщали о том, что «Легия» заплатила за игрока 1 миллион евро, а его контракт будет рассчитан на четыре года.

— Переговоры с «Краснодаром» наверняка были тяжелыми в связи с предложенной суммой…

— Честно говоря, детали мне неизвестны. Я понятия не имею, сколько клуб за меня заплатил. Всем занимался мой агент.

— Президент «Легии» сообщил, что договорился с вами за пять минут.

— Так и есть, со мной всегда можно быстро договориться. С президентом «Легии» у меня всегда были хорошие отношения. Мы регулярно поддерживали связь, обменивались звонками и сообщениями. Когда мне предложили вернуться в «Легию», решение я принял быстро. Никто не вынуждал меня переходить, я мог и сейчас выступать за «Краснодар». Но я принял решение вернуться домой, мне очень хорошо в Варшаве.