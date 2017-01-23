Кораблёв по состоянию здоровья покинул пост генерального директора ФК «Анжи»
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт. Сергей Кораблёв по состоянию здоровья ушел в отставку с поста генерального директора «Анжи», сообщается на официальном сайте махачкалинского футбольного клуба.
Кораблев занимал данную должность с июня 2014 года. Как сообщили агентству «Р-Спорт» в
«Президент футбольного клуба “Анжи” Осман Кадиев принял отставку генерального директора Сергея Кораблёва по собственному желанию. Сергей Владимирович оставил свой пост по состоянию здоровья», — говорится в сообщении.
В конце декабря «Анжи» объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов
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