Кораблёв по состоянию здоровья покинул пост генерального директора ФК «Анжи»

Кораблев занимал данную должность с июня 2014 года. Как сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе клуба, имя нового генерального директора «Анжи» станет известно во вторник.

«Президент футбольного клуба “Анжи” Осман Кадиев принял отставку генерального директора Сергея Кораблёва по собственному желанию. Сергей Владимирович оставил свой пост по состоянию здоровья», — говорится в сообщении.