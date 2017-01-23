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23 января 2017, 23:17 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Кораблёв по состоянию здоровья покинул пост генерального директора ФК «Анжи»

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Сергей Кораблёв по состоянию здоровья ушел в отставку с поста генерального директора «Анжи», сообщается на официальном сайте махачкалинского футбольного клуба.

Кораблев занимал данную должность с июня 2014 года. Как сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе клуба, имя нового генерального директора «Анжи» станет известно во вторник.

«Президент футбольного клуба “Анжи” Осман Кадиев принял отставку генерального директора Сергея Кораблёва по собственному желанию. Сергей Владимирович оставил свой пост по состоянию здоровья», — говорится в сообщении.

В конце декабря «Анжи» объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера. Новым владельцем клуба стал Кадиев. После 17 туров «Анжи» занимает 11-е место в чемпионате России.

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