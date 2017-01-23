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23 января 2017, 22:42 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Натхо отправился в Израиль для лечения голеностопа

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо с разрешения руководства ЦСКА отправился в Израиль для восстановления от повреждения голеностопа. 28-летний футболист встретился с главным врачом сборной Израиля Марком Росновским, который займётся лечением травмы игрока.

Натхо пробудет в Израиле ещё несколько дней, после чего вернётся в расположение ЦСКА, который проводит сбор в испанском Кампоаморе, информирует интернет-портал One.co.il.

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