Натхо отправился в Израиль для лечения голеностопа
Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо с разрешения руководства ЦСКА отправился в Израиль для восстановления от повреждения голеностопа. 28-летний футболист встретился с главным врачом сборной Израиля Марком Росновским, который займётся лечением травмы игрока.
Натхо пробудет в Израиле ещё несколько дней, после чего вернётся в расположение ЦСКА, который проводит сбор в испанском Кампоаморе, информирует
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