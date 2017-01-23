Еременко обыграл «Арсенал»
Тульский «Арсенал» завершил первый турецкий сбор товарищеским матчем против карагандинского «Шахтера».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Рядовой вроде бы зимний контрольный матч двух команд с постсоветского пространства получился богатым на яркие детали.
ПАПА
Карагандинский «Шахтер» тренирует не
Перед началом матча, пока команды разминались, Еременко тепло общался главным тренером «Арсенала» Сергеем Кирьяковым — в конце 80-х они несколько лет вместе играли за московское «Динамо».
МАМА
На трибуне расположилась жена Алексея Еременко Нелля. То есть — мама Романа Еременко. На мой вопрос, как дела у пополузащитника ЦСКА, она с улыбкой заверила, что уверена в благополучном исходе неприятной истории. Напомним, в ноябре прошлого года 29-летний хавбек армейцев и сборной Финляндии был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.
— Как поживает Роман? Информации в публичном пространстве совсем мало.
— У Ромчика все нормально. Он каждый день тренируется, поддерживает форму.
— Где он сейчас?
— В Финляндии. Все будет хорошо. Мы в этом уверены.
— Но некоторые предрекают вашему сыну чуть ли не досрочное завершение карьеры…
— Не та фамилия! — гордо произнесла Еременко.
ДЕТИ
Маленькая трибунка на пригостиничном поле оказалась заполнена… тульскими фанатами.
Представитель школы отметил, что ранее ни один российский клуб таких акций в Турции не проводил, и вручил Кирьякову благодарность за приглашение, а дети получили в подарок от’Арсенала вымпел, игровую футболку и мяч с росписями. Стороны договорились, что такие встречи станут регулярными.
— Всегда приятно увидеть соотечественников вдали от родины, — обратился тогда к детям Кирьяков. — Надеюсь, наше занятие вам тоже понравилось. Хочется верить, что в вашем лице мы приобрели болельщиков, теперь вы будете следить за нами, переживать, и
В понедельник дети приехали на матч. Да не просто так, а нарядились в русских богатырей, заучили тексты кричалок в поддержку «канониров» и создали атмосферу официального поединка.
БРАТЬЯ
Привлекал к себе внимание нападающий проводящей сбор неподалеку «Кубани» Спартак Гогниев. Осетинский 36-летний форвард появился по ходу первого тайма, и когда в перерыве его старый друг Владимир Габулов направился к тренеру вратарей Вячеславу Чанову, он стал выкрикивать
ФАНТОМЫ
Путаницу внесла экипировка казахстанского клуба. Многие игроки в команде только появились, а форма с фамилиями на спинах осталась от прежнего состава. К примеру, весьма колоритно смотрелся в центре поля темнокожий Арзуманян. Не играл против «Арсенала» в отличие от своей майки защитник Горячий.
НОВЫЙ БРАКОМОНТЕ?
И, наконец, об игре. По сравнению с матчем против «Лудогорца» в стартовом составе «оружейников» произошло одно изменение: в нападении вышел новичок из Аргентины Федерико Расич. Пока оценить уровень
«Арсенал» играл по схеме 4−4−2. Пару Расичу впереди составил слегка оттянутый к центру поля Максимов. Но забить туляки не сумели, и это не может не напрягать Кирьякова с помощниками, ведь именно слабая результативность была главной бедой команды в первой части сезона. Очевидно, что до конца трансферного окна «Арсеналу» просто необходим еще один качественный нападающий.
Во втором тайме Кирьяков дал поиграть ближайшему резерву, а самым, пожалуй, активным в составе туляков был Рыжков. Когда на замену вышли совсем уж молодые дублеры, Хагуш сфолил в своей штрафной, и «Шахтер» добыл победу точным ударом с пенальти. Но результат в таких матчах, как известно, второстепенен. К тому же очевидные проблемы «Арсенала» никуда не делись бы и в случае положительного исхода. Во вторник команда вернется на родину, но уже через несколько дней снова приступит к тренировкам в Белеке — работы у нее навалом.
— Мы посмотрели в деле Расича, попробовали новую схему в 4 защитника, то есть получили новую информацию — это главное. Ребята под нагрузками, и было видно, что некоторые быстро подустали. Так что это был просто тест, идет работа, — отметил после матча Кирьяков.
Филипп ПАПЕНКОВ
из Белека.