Еременко обыграл «Арсенал»

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Рядовой вроде бы зимний контрольный матч двух команд с постсоветского пространства получился богатым на яркие детали.

ПАПА

Карагандинский «Шахтер» тренирует не кто-нибудь, а Алексей Еременко-старший. В Казахстане чемпионат проходит по системе «весна-осень», так что у тамошних клубов межсезонье — не то что у нас, «осенне-весенних». И у карагантинцев в отличие от туляков голова о сохранении прописки в элите не болит.

Перед началом матча, пока команды разминались, Еременко тепло общался главным тренером «Арсенала» Сергеем Кирьяковым — в конце 80-х они несколько лет вместе играли за московское «Динамо».

МАМА

На трибуне расположилась жена Алексея Еременко Нелля. То есть — мама Романа Еременко. На мой вопрос, как дела у пополузащитника ЦСКА, она с улыбкой заверила, что уверена в благополучном исходе неприятной истории. Напомним, в ноябре прошлого года 29-летний хавбек армейцев и сборной Финляндии был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

— Как поживает Роман? Информации в публичном пространстве совсем мало.

— У Ромчика все нормально. Он каждый день тренируется, поддерживает форму.

— Где он сейчас?

— В Финляндии. Все будет хорошо. Мы в этом уверены.

— Но некоторые предрекают вашему сыну чуть ли не досрочное завершение карьеры…

— Не та фамилия! — гордо произнесла Еременко.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Мама Еременко на матче <a href="https://twitter.com/pfc_arsenal">@pfc_arsenal</a> против "Шахтера" Караганда. Прямая речь о сыне Романе - на сайте <a href="https://twitter.com/sportexpress">@sportexpress</a> <a href="https://t.co/7TKmSPsP8m">pic.twitter.com/7TKmSPsP8m</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/823570796568256513">23 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ДЕТИ

Маленькая трибунка на пригостиничном поле оказалась заполнена… тульскими фанатами. Да-да, не удивляйтесь! Дело в том, что на днях «Арсенал» подружился с учащимися Частной московской международной школы Анталии, обучение в которой проходит на русском языке. Дети наблюдали за тренировкой туляков, а по ее окончании получили возможность взять автографы у футболистов и тренеров, сделать совместные фото и даже поиграть с профессионалами — для этой цели тренерский штаб выделил четырех молодых футболистов.

Представитель школы отметил, что ранее ни один российский клуб таких акций в Турции не проводил, и вручил Кирьякову благодарность за приглашение, а дети получили в подарок от’Арсенала вымпел, игровую футболку и мяч с росписями. Стороны договорились, что такие встречи станут регулярными.

— Всегда приятно увидеть соотечественников вдали от родины, — обратился тогда к детям Кирьяков. — Надеюсь, наше занятие вам тоже понравилось. Хочется верить, что в вашем лице мы приобрели болельщиков, теперь вы будете следить за нами, переживать, и какая-то частичка энергии, возможно, долетит до Тулы и поможет нам чаще побеждать.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Сергей Кирьяков обращается к ученикам школы из Анталии, которые приехали на тренировку <a href="https://twitter.com/pfc_arsenal">@pfc_arsenal</a> <a href="https://t.co/0Sy1RAGY0b">pic.twitter.com/0Sy1RAGY0b</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/822408391876374529">20 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В понедельник дети приехали на матч. Да не просто так, а нарядились в русских богатырей, заучили тексты кричалок в поддержку «канониров» и создали атмосферу официального поединка.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Бомба! У тульского "Арсенала" в Турции целый фансектор! <a href="https://t.co/JLA8PhURvw">pic.twitter.com/JLA8PhURvw</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/823566547394433028">23 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

БРАТЬЯ

Привлекал к себе внимание нападающий проводящей сбор неподалеку «Кубани» Спартак Гогниев. Осетинский 36-летний форвард появился по ходу первого тайма, и когда в перерыве его старый друг Владимир Габулов направился к тренеру вратарей Вячеславу Чанову, он стал выкрикивать из-за спин болельщиков: «Габулова в сборную!» Голкипер поначалу стал удивленно осматриваться, но потом распознал источник розыгрыша, и весь второй тайм экс-партнеры по «Алании» весело беседовали на трибуне.

ФАНТОМЫ

Путаницу внесла экипировка казахстанского клуба. Многие игроки в команде только появились, а форма с фамилиями на спинах осталась от прежнего состава. К примеру, весьма колоритно смотрелся в центре поля темнокожий Арзуманян. Не играл против «Арсенала» в отличие от своей майки защитник Горячий.

НОВЫЙ БРАКОМОНТЕ?

И, наконец, об игре. По сравнению с матчем против «Лудогорца» в стартовом составе «оружейников» произошло одно изменение: в нападении вышел новичок из Аргентины Федерико Расич. Пока оценить уровень форварда-гиганта сложно. С игрой ногами у него, похоже, не все гладко, но за верховые мячи 196-сантиметровый «наследник Баракомонте» цепляется здорово. И если туляки смогут грамотно использовать это преимущество, то пользы Расич принесет много. Не зря же они, в конце концов, подписали мастера подач Кирилла Комбарова, которого накануне поздравляли с 30-летием.

«Арсенал» играл по схеме 4−4−2. Пару Расичу впереди составил слегка оттянутый к центру поля Максимов. Но забить туляки не сумели, и это не может не напрягать Кирьякова с помощниками, ведь именно слабая результативность была главной бедой команды в первой части сезона. Очевидно, что до конца трансферного окна «Арсеналу» просто необходим еще один качественный нападающий.

Во втором тайме Кирьяков дал поиграть ближайшему резерву, а самым, пожалуй, активным в составе туляков был Рыжков. Когда на замену вышли совсем уж молодые дублеры, Хагуш сфолил в своей штрафной, и «Шахтер» добыл победу точным ударом с пенальти. Но результат в таких матчах, как известно, второстепенен. К тому же очевидные проблемы «Арсенала» никуда не делись бы и в случае положительного исхода. Во вторник команда вернется на родину, но уже через несколько дней снова приступит к тренировкам в Белеке — работы у нее навалом.

— Мы посмотрели в деле Расича, попробовали новую схему в 4 защитника, то есть получили новую информацию — это главное. Ребята под нагрузками, и было видно, что некоторые быстро подустали. Так что это был просто тест, идет работа, — отметил после матча Кирьяков.

Филипп ПАПЕНКОВ

из Белека.