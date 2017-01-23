«Амкар» просмотрит голкипера «Энергомаша» Рыжикова

Рыжиков в текущем сезоне провёл 15 матчей в ПФЛ, в которых забил один гол с пенальти и пропустил 10 мячей. Ранее стало известно, что «Амкар» просмотрит ещё одного игрока «Энергомаша» — защитника Артёма Семейкина.