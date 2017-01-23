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23 января 2017, 22:29 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Амкар» просмотрит голкипера «Энергомаша» Рыжикова

Вратарь «Энергомаша» Андрей Рыжиков отправился на просмотр в «Амкар», сообщается на официальном сайте клуба из Белгорода. Пермская команда сейчас проводит сбор в Турции, который продлится до 28 января.

Рыжиков в текущем сезоне провёл 15 матчей в ПФЛ, в которых забил один гол с пенальти и пропустил 10 мячей. Ранее стало известно, что «Амкар» просмотрит ещё одного игрока «Энергомаша» — защитника Артёма Семейкина.

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