«Амкар» просмотрит голкипера «Энергомаша» Рыжикова
Вратарь «Энергомаша» Андрей Рыжиков отправился на просмотр в «Амкар», сообщается на официальном сайте клуба из Белгорода. Пермская команда сейчас проводит сбор в Турции, который продлится до 28 января.
Рыжиков в текущем сезоне провёл 15 матчей в ПФЛ, в которых забил один гол с пенальти и пропустил 10 мячей. Ранее стало известно, что «Амкар» просмотрит ещё одного игрока «Энергомаша» — защитника Артёма Семейкина.
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