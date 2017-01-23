Федор Смолов назвал незаслуженными высокие зарплаты футболистов

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«Заслуженно ли мы получаем такие бабки? Нет!», — сказал Смолов. Игрок признал, что футболисты «не дают ничего полезного миру», однако сказал, что футбол необходим как шоу, которое дает возможность отдохнуть. «Когда не было телевизора, люди ходили на стадион раз в неделю, чтобы посмотреть матч, — это был для них праздник. Ты неделю буришь скважину, а потом идешь в воскресенье на стадион и отдыхаешь, смотришь шоу. Если твоя команда побеждает, ты доволен и идешь бухать с такими, как ты», — сказал Смолов.

Смолов заявил, что, несмотря на высокую зарплату, деньги не являются для него главным стимулом. Зимой Смолов отказался от предложения одного из китайских клубов, который готов был платить игроку €18 млн за три сезона. При этом нападающий допустил, что примет подобное предложение в конце карьеры.

«Для меня деньги, тачки, покупки — это не то, ради чего я играю в футбол. В принципе, большой спорт был придуман для людей, и я играю для них», — заключил Смолов.

В конце декабря Смолов был признан лучшим игроком 2016 года по версии РФС, РФПЛ и газеты «Спорт-Экспресс». В опросе, определявшем лучшего игрока чемпионата России, участвовали 16 менеджеров клубов, 16 тренеров, 16 журналистов, а также были учтены результаты опроса болельщиков. На титул лучшего игрока года претендовали все футболисты, выступающие в чемпионате России, вне зависимости от национальности.

Также Смолов стал победителем традиционного опроса российских СМИ, организованного еженедельником «Футбол». В голосовании, определявшем лучшего футболиста года, приняли участие 308 журналистов российских изданий, а также представителей пресс-служб.

Профессиональную карьеру Смолов начал в московском «Динамо», которому принадлежал с 2007 по 2015 год. Столичная команда трижды отдавала форварда в аренду — в голландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи» и екатеринбургский «Урал».

В 2015 году нападающий подписал контракт с «Краснодаром» сроком на четыре года. В прошлом сезоне Смолов с 20 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата России. В нынешнем сезоне он с 10 голами также возглавляет список главных голеадоров премьер-лиги. В шести матчах Лиги Европы-2016/2017 форвард забил пять голов (два из них — в отборочных раундах).

За сборную России Смолов выступает с 2012 года. На Евро-2016 он выходил на поле во всех трех матчах группового этапа — против Англии (1:1), Словакии (1:2) и Уэльса (0:3). В сентябре в товарищеской встрече с Ганой (1:0) нападающий стал автором единственного мяча команды Станислава Черчесова. Всего в составе национальной команды он в 19 матчах забил шесть голов.