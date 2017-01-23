Нужен ли «Рубину» Миранчук?
Казанский клуб — фаворит в борьбе за полузащитника «Локомотива», который уже в январе может переехать в столицу Татарстана. «СЭ» рассуждает о том, что даст этот трансфер рубиновым, а что самому игроку.
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17 августа 2014 года в России, в Казани, торжественно открыли первый стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года. Ажиотаж огромный. Местная публика ждала победы «Рубина» во встрече с «Локо». Но на 26-й минуте 19-летний мальчишка портит всем праздник — 0:1. Это был Алексей Миранчук — автор первого гола в истории «Казань Арены». Тогда его мяч встретили тишиной и редким свистом, но, возможно, уже в 2017-м он станет кумиром местных болельщиков.
МИНУСЫ
Трансферные дела в «Рубине» весьма непросто проанализировать. Игроков много, но боссы никак не желают прекратить шопинг. Летом было потрачено более 40 миллионов евро, и это обстоятельство, как казалось, закрыло режим покупок как минимум на зимнее трансферное окно. Но в январе «Рубин» снова на передовой, имея 30 с лишним человек на контракте.
При этом тренер не использовал и половины потенциала состава. Дорогущий Лестьенн (куплен, по данным transfermarkt.de, за 10 миллионов евро) и еще одно молодое дарование из «Локо», форвард Жемалетдинов, на двоих выдали, на мой взгляд, полтора толковых тайма. В обойме есть 37-летний Гекдениз и не выходивший на поле в этом чемпионате Билялетдинов. И в этой ситуации приглашение Миранчука — еще один фактор напряжения атмосферы в раздевалке.
Главный тренер железнодорожников Юрий Семин уверен, что покидать «Локо» футболисту сейчас не имеет никакого смысла: он твердый игрок основы, регулярно вызывается в сборную, а если смотреть и дальше, то может стать для клуба «вторым Лоськовым». Уверен, это понимает и сам Миранчук. Получается, что единственная причина перехода — деньги. Огромные деньги. Потянув за эту ниточку, мы доходим и до самого клубка — «лимит на легионеров». Но за полгода в Казани главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия не показал себя как тренер, активно доверяющий россиянам: Набиуллин, Ткачук, Канунников играли заметные роли и до его прихода. В начале чемпионата испанец пытался заиграть молодого Ахметова, но после трех матчей отказался от идеи.
От Грасии требуют результата — выхода в еврокубки. В конце прошлого года команда поймала очертания искомого футбола, и на сборах Грасия совершенствует рисунок. На то, чтобы вписать нового игрока в схему, до рестарта сезона остается чуть больше месяца.
ПЛЮСЫ
Несмотря на все вышеперечисленные факторы, в нынешнем «Рубине» есть местечко для Миранчука. В атаке казанцев тотальный кризис мысли. Команда в среднем забивает чуть больше гола за игру (часто со стандартов), да и моментов создает крайне мало. За креатив отвечает Рубен Рочина — левоногий испанский плеймейкер порой смотрится на поле инородные телом, просто потому что ему не с кем играть в пас. Именно поэтому Грасия и не строит привычный для испанцев футбол, основанный на контроле мяча. С Миранчуком атака казанцев существенно добавит в интеллекте. Уж если «Рубин» так бьется за полузащитника, то это признак того, что его берут в основу.
Уже на сборах «Рубин» покинул другой казанский испанец — Самуэль Гарсия. До конца сезона он будет выступать за «Леганес», но есть большая вероятность того, что в Казань 26-летний полузащитник, надежд совершенно не оправдавший, уже не вернется. Любопытно, к слову, что именно его перед началом сезона Грасия хотел видеть в своей команде сильнее остальных.
И наконец, последний фактор за то, что Миранчук окажется в Казани. Патрон клуба Ильсур Метшин хорошо умеет разыгрывать
Ждем развязки, которая, вероятно, может наступить уже на этой неделе.
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