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23 января 2017, 20:48 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Шишкин ведет переговоры с «Краснодаром»

По информации «СЭ», в зимнее трансферное окно защитник «Локомотива» Роман Шишкин может перейти в «Краснодар».

По информации СЭ в зимнее трансферное окно защитник Локомотива Роман <span class=error>Шишкин</span> может перейти в Краснодар. Увеличить
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29-летний защитник не поехал на первый сбор «Локо», оказавшись в числе футболистов, которым подыскивают новую команду. В текущем сезоне Шишкин провел 11 матчей за железнодорожников.

По информации «СЭ», Шишкин обдумывает контрактное предложение со стороны «Краснодара». Контракт футболиста с «Локо», согласно данным transfermarkt.de, истекает летом этого года.

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