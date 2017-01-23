Шишкин ведет переговоры с «Краснодаром»
По информации «СЭ», в зимнее трансферное окно защитник «Локомотива» Роман Шишкин может перейти в «Краснодар».
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29-летний защитник не поехал на первый сбор «Локо», оказавшись в числе футболистов, которым подыскивают новую команду. В текущем сезоне Шишкин провел 11 матчей за железнодорожников.
По информации «СЭ», Шишкин обдумывает контрактное предложение со стороны «Краснодара». Контракт футболиста с «Локо», согласно данным transfermarkt.de, истекает летом этого года.
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