Тульский «Арсенал» уступил карагандинскому «Шахтеру» в контрольной игре
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт. Футболисты тульского «Арсенала» проиграли карагандинскому «Шахтеру» в контрольном матче в рамках подготовительного сбора в Турции.
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Встреча, прошедшая в понедельник в Белеке, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Шахтера», единственный мяч на 89-й минуте с пенальти забил Милан Стоянович.
«Еще один хороший тест для нас. Полезной информации получили много. Посмотрели (новичка — аргентинского нападающего Федерико) Расича в деле. По игрокам в эпизодах видно, что они устали. Нагрузки сказываются.
Матч с «Шахтером» был последним для «Арсенала» на первом подготовительном сборе.