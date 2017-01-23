Тульский «Арсенал» уступил карагандинскому «Шахтеру» в контрольной игре

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в понедельник в Белеке, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Шахтера», единственный мяч на 89-й минуте с пенальти забил Милан Стоянович.

«Еще один хороший тест для нас. Полезной информации получили много. Посмотрели (новичка — аргентинского нападающего Федерико) Расича в деле. По игрокам в эпизодах видно, что они устали. Нагрузки сказываются. Где-то не бежали, где-то не успевали. В атаке не хватало агрессии. Подходы к чужим воротам были. Опять не реализовали моменты», — заявил главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков, слова которого приводятся на официальном сайте тульской команды.

Матч с «Шахтером» был последним для «Арсенала» на первом подготовительном сборе.