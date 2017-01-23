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23 января 2017, 19:57 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Тульский «Арсенал» уступил карагандинскому «Шахтеру» в контрольной игре

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Футболисты тульского «Арсенала» проиграли карагандинскому «Шахтеру» в контрольном матче в рамках подготовительного сбора в Турции.

Футболисты тульского Арсенала проиграли карагандинскому Шахтеру в контрольном матче в рамках подготовительного сбора в Турции. Увеличить
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Встреча, прошедшая в понедельник в Белеке, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Шахтера», единственный мяч на 89-й минуте с пенальти забил Милан Стоянович.

«Еще один хороший тест для нас. Полезной информации получили много. Посмотрели (новичка — аргентинского нападающего Федерико) Расича в деле. По игрокам в эпизодах видно, что они устали. Нагрузки сказываются. Где-то не бежали, где-то не успевали. В атаке не хватало агрессии. Подходы к чужим воротам были. Опять не реализовали моменты», — заявил главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков, слова которого приводятся на официальном сайте тульской команды.

Матч с «Шахтером» был последним для «Арсенала» на первом подготовительном сборе.

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