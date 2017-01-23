«Зенит-Арена» примет первые 10 тыс чел в рамках технического тестирования 11 февраля

«Зенит-Арена» будет принимать футбольные матчи Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года.

«Одиннадцатого февраля будет проводиться первое техническое тестирование нового стадиона на возможность приема 10 тысяч гостей», — сказала собеседница агентства.

В настоящее время на специально созданном сайте и группах в социальных сетях всем желающим предлагается принять участие в тестировании стадиона. «Основная задача этого мероприятия — помочь протестировать это новое грандиозное сооружение, его пропускные возможности, способность принимать большую аудиторию», — говорится в сообщениях.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта и распечатать билет.