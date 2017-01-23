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23 января 2017, 19:58 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Зенит-Арена» примет первые 10 тыс чел в рамках технического тестирования 11 февраля

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Футбольный стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге 11 февраля примет первые 10 тысяч посетителей в рамках технического тестирования, сообщили РИА Новости в петербургском ГУП «Городской центр размещения рекламы».

«Зенит-Арена» будет принимать футбольные матчи Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года.

«Одиннадцатого февраля будет проводиться первое техническое тестирование нового стадиона на возможность приема 10 тысяч гостей», — сказала собеседница агентства.

В настоящее время на специально созданном сайте и группах в социальных сетях всем желающим предлагается принять участие в тестировании стадиона. «Основная задача этого мероприятия — помочь протестировать это новое грандиозное сооружение, его пропускные возможности, способность принимать большую аудиторию», — говорится в сообщениях.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта и распечатать билет.

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Госстройнадзор Санкт-Петербурга 29 декабря 2016 года выдал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. В ближайшие месяцы предстоит выполнить работы по адаптации стадиона под требования ФИФА, а также привести спортивную арену в соответствие с требованиями силовых ведомств.

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