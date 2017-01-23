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23 января 2017, 19:00 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Милан» может приобрести Фернандеса из ЦСКА в случае ухода Де Шильо

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Итальянский футбольный клуб «Милан» может приобрести защитника московского ЦСКА бразильца Марио Фернандеса, имеющего российский паспорт, сообщает Сalciomercato.

«Милан» может обратиться к кандидатуре Фернандеса в случае ухода защитника Маттии Де Шильо. Сообщается, что спортивный директор итальянского клуба Массимилиано Мирабелли уже провел встречу с представителями защитника ЦСКА.

Контракт 26-летнего Фернандеса с ЦСКА истекает летом 2019 года. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к игроку со стороны «Барселоны».

В нынешнем сезоне Фернандес сыграл 23 матча за ЦСКА.

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