«Милан» может приобрести Фернандеса из ЦСКА в случае ухода Де Шильо
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт. Итальянский футбольный клуб «Милан» может приобрести защитника московского ЦСКА бразильца Марио Фернандеса, имеющего российский паспорт, сообщает Сalciomercato.
«Милан» может обратиться к кандидатуре Фернандеса в случае ухода защитника Маттии Де Шильо. Сообщается, что спортивный директор итальянского клуба Массимилиано Мирабелли уже провел встречу с представителями защитника ЦСКА.
Контракт 26-летнего Фернандеса с ЦСКА истекает летом 2019 года. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к игроку со стороны «Барселоны».
В нынешнем сезоне Фернандес сыграл 23 матча за ЦСКА.
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