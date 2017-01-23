«Милан» может приобрести Фернандеса из ЦСКА в случае ухода Де Шильо

«Милан» может обратиться к кандидатуре Фернандеса в случае ухода защитника Маттии Де Шильо. Сообщается, что спортивный директор итальянского клуба Массимилиано Мирабелли уже провел встречу с представителями защитника ЦСКА.

Контракт 26-летнего Фернандеса с ЦСКА истекает летом 2019 года. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к игроку со стороны «Барселоны».

В нынешнем сезоне Фернандес сыграл 23 матча за ЦСКА.