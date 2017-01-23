Агент: ФК ЦСКА продолжит следить за Джафаром

Джафар принял участие в первом товарищеском матче ЦСКА на тренировочном сборе с швейцарским «Воленом» (3:0). Столичная команда не стала раскрывать подробности об игроке, ограничившись информацией о гражданстве нападающего (Буркина-Фасо).

«Абдулла Джафар — молодой нападающий, 30 декабря ему исполнилось 18 лет. Он номинировался на звание одного из лучшего игроков до 18 лет во Франции. Он очень хороший, талантливый, техничный игрок, но ЦСКА его рассматривал больше на перспективу, Джафар самый молодой был на сборе среди всех», — сказал Селюк.

«Он прошел сбор полностью, ни одну тренировку не пропустил и проявил себя достаточно хорошо, — продолжил он. — Но ЦСКА решил сделать ставку на своих, российских воспитанников (Федора Чалова и Тимура Жамалетдинова. — Прим. ТАСС) плюс на Витиньо, также Траоре еще не ушел. Решение об уходе Джафара было обоюдным, потому что лично я не хочу, чтобы он сидел на скамеечке. Ради ЦСКА игрок отказал одному французскому клубу из высшей лиги, но это не страшно, такой форвард не затеряется».

«ЦСКА точно продолжит следить за Джафаром. Если бы он им не нравился, то они не позвали бы его на сбор и не говорили бы про него в прессе. В игре с “Воленом” он играл немного не на своей позиции и не смог себя проявить во всей красе. В марте главный тренер сборной Буркина-Фасо обещал пригласить Абдуллу на сбор с командой, а сейчас мы займемся поиском нового клуба для него», — подытожил агент.

После 17 туров чемпионата России ЦСКА расположился на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. Второй зимний тренировочный сбор столичная команда проведет в испанском Кампоаморе с 26 января по 7 февраля.