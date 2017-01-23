Бывший футболист «Кубани» Данило проходит просмотр в «Анжи»

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Сейчас «Анжи» проводит свой первый зимний учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке. Он завершится 26 января.

«На просмотре сейчас находятся несколько игроков. В том числе и Данило», — сказали в пресс-службе.

Ранее 30-летний Данило выступал за российский клуб «Кубань» — в 2014 году на правах аренды. Также нападающий играл за украинскую «Зарю», казахстанский «Актобе», швейцарский «Сьон», словацкий «Спартак», чешский «Пршибрам», польскую «Погонь», венгерский «Гонвед», тайский «Чианграй», а последнюю половину сезона провел в клубе из ОАЭ «Дибба». Является финалистом Кубка России в составе «Кубани», а также бронзовым призером чемпионата Казахстана с «Актобе».