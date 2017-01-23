Бывший футболист «Кубани» Данило проходит просмотр в «Анжи»
МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бывший футболист краснодарской «Кубани» Данило проходит просмотр в махачкалинском «Анжи». Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе махачкалинского клуба.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сейчас «Анжи» проводит свой первый зимний
«На просмотре сейчас находятся несколько игроков. В том числе и Данило», — сказали в
Ранее 30-летний Данило выступал за российский клуб «Кубань» — в 2014 году на правах аренды. Также нападающий играл за украинскую «Зарю», казахстанский «Актобе», швейцарский «Сьон», словацкий «Спартак», чешский «Пршибрам», польскую «Погонь», венгерский «Гонвед», тайский «Чианграй», а последнюю половину сезона провел в клубе из ОАЭ «Дибба». Является финалистом Кубка России в составе «Кубани», а также бронзовым призером чемпионата Казахстана с «Актобе».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter