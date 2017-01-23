Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28522041/
23 января 2017, 15:43 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Бывший футболист «Кубани» Данило проходит просмотр в «Анжи»

Обновлено: 15:57
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бывший футболист краснодарской «Кубани» Данило проходит просмотр в махачкалинском «Анжи». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе махачкалинского клуба.

Махачкалинский клуб проводит свой первый зимний <nobr>учебно-тренировочный</nobr> сбор в турецком Белеке. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сейчас «Анжи» проводит свой первый зимний учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке. Он завершится 26 января.

«На просмотре сейчас находятся несколько игроков. В том числе и Данило», — сказали в пресс-службе.

Ранее 30-летний Данило выступал за российский клуб «Кубань» — в 2014 году на правах аренды. Также нападающий играл за украинскую «Зарю», казахстанский «Актобе», швейцарский «Сьон», словацкий «Спартак», чешский «Пршибрам», польскую «Погонь», венгерский «Гонвед», тайский «Чианграй», а последнюю половину сезона провел в клубе из ОАЭ «Дибба». Является финалистом Кубка России в составе «Кубани», а также бронзовым призером чемпионата Казахстана с «Актобе».

Кубань
Новости Матчи Состав Статистика
Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Агент: ФК ЦСКА продолжит следить за Джафаром

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб ЦСКА продолжит следить за нападающим Абдуллой Джафаром, который проходил первый зимний тренировочный сбор со столичной командой. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Дмитрий Селюк.
Еще 7 новостей  Все новости
23 января

Первые 10 тыс. зрителей протестируют "Зенит-Арену" 11 февраля

Шубенков надеется получить индивидуальный допуск к стартам от IAAF в середине февраля

Велогонщик Грабовский скончался на 32-м году жизни из-за сердечного приступа