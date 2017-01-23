«Старый конь борозды не испортит»! Почему «Спартак» станет чемпионом

Авторитет Карреры

Массимо Каррера в «Спартаке» стал, если не двенадцатым игроком, которым принято считать болельщиков, а тринадцатым. Такие импульсивные тренеры сейчас не то чтобы в моде, но они ее начинают делать. Складывается ощущение, что итальянский специалист смог проникнуться самой «идеей» столичной команды. Болельщики его обожают, а игроки уважают. Каррера полон идей, энтузиазма и азарта, его характер не терпит поражения, а судя по его эмоциям — второе место для него будет поражением. Настрой у него просто сумасшедший, главное, чтобы не перегорел.

Игра «Спартака»

Московский «Спартак» за 17 игр первого круга всего однажды сыграл вничью в третьем туре против «Рубина». Это значит, что «Спартак» нацелен на результат. Поражения от «Уфы» (0:1) и от «Крыльев Советов» (4:0) можно отнести к чуду, так как такого результата не ожидал никто. Ни один из самых «безбашенных» букмекеров не поставил бы на соперников «Спартака» в этом матче, а уж на счет с крыльями точно. Поражение от «Зенита» выглядело более логичным, но игра, которую показали команды, была на уровне плей-офф Лиги Европы как минимум. Из семнадцати туров москвичи в семи матчах одержали победы над соперниками со счетов 1:0. Кто-то может и скажет, что это случайные победы, что это не уровень для будущего чемпиона. Возможно это и так, но «Спартак» показывает то, что даже в не самом удачном для себя матче, они могут добыть ценные три очка. Им не помешает ни мороз, ни отвратительное состояние поля, ни усталость. «Спартак» из клуба, в котором солировали Алекс, Веллитон, Ари, Моцарт, превращается в единую команду. С единой целью — стать чемпионами РФПЛ.

Трансферы

То, что «Спартак» укрепился перед стартом сезона говорить уже бессмысленно. А вот их активной в зимнее трансферное окно заставляет задуматься о том, где же все эти люди были раньше. Приход Селихова — одного из лучших вратарей первого круга чемпионата. Джикии — игрока, который начал призываться в сборную России. Луиса Адриано — нападающего, который уже адаптирован к стилю футбола восточной Европы. И Александра Самедова — возможно спорный переход, но Самедов в свои 32 года продолжает призываться в сборную России, показывает довольно не плохой уровень игры и подготовки и, даже если рассматривать наихудший вариант развития событий, когда Самедов не усилит игру красно-белых, то точно он ее не испортит. Тут как нельзя хорошо подходит поговорка «Старый конь борозды не испортит». Более того четыре довольно крепких усиления состава, но руководство «Спартака» на этом не останавливается и продолжает искать варианты усиления: Льяич из «Торино», ростовский Полоз, Миранчук из «Локомотива», Фернандес из ЦСКА и даже Джейми Варди из «Лестера», который переживает не лучшие времена. «Спартак» ищет, а кто ищет, тот всегда найдет.

Соперники