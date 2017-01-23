«Старый конь борозды не испортит»! Почему «Спартак» станет чемпионом
Московский «Спартак» в сезоне 2016/17 года должен завоевывать свое десятое чемпионство! А когда, если не сейчас? Для этого все складывается как нельзя лучше.
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Авторитет Карреры
Массимо Каррера в «Спартаке» стал, если не двенадцатым игроком, которым принято считать болельщиков, а тринадцатым. Такие импульсивные тренеры сейчас не то чтобы в моде, но они ее начинают делать. Складывается ощущение, что итальянский специалист смог проникнуться самой «идеей» столичной команды. Болельщики его обожают, а игроки уважают. Каррера полон идей, энтузиазма и азарта, его характер не терпит поражения, а судя по его эмоциям — второе место для него будет поражением. Настрой у него просто сумасшедший, главное, чтобы не перегорел.
Игра «Спартака»
Московский «Спартак» за 17 игр первого круга всего однажды сыграл вничью в третьем туре против «Рубина». Это значит, что «Спартак» нацелен на результат. Поражения от «Уфы» (0:1) и от «Крыльев Советов» (4:0) можно отнести к чуду, так как такого результата не ожидал никто. Ни один из самых «безбашенных» букмекеров не поставил бы на соперников «Спартака» в этом матче, а уж на счет с крыльями точно. Поражение от «Зенита» выглядело более логичным, но игра, которую показали команды, была на уровне
Трансферы
То, что «Спартак» укрепился перед стартом сезона говорить уже бессмысленно. А вот их активной в зимнее трансферное окно заставляет задуматься о том, где же все эти люди были раньше. Приход Селихова — одного из лучших вратарей первого круга чемпионата. Джикии — игрока, который начал призываться в сборную России. Луиса Адриано — нападающего, который уже адаптирован к стилю футбола восточной Европы. И Александра Самедова — возможно спорный переход, но Самедов в свои 32 года продолжает призываться в сборную России, показывает довольно не плохой уровень игры и подготовки и, даже если рассматривать наихудший вариант развития событий, когда Самедов не усилит игру
Соперники
Ослабление главных соперников в тот сезон, когда «Спартак» набрал ход, безусловно, вдохновляет игроков и руководство клуба. «Зенит» перед началом сезона продал Халка, а теперь еще и Витселя, которые ушли в Китай. Эрнани и Молло, которые пришли на их место, еще предстоит доказать свою состоятельность. ЦСКА сменил главного тренера, вернул из аренды Витиньо и Васина и, судя по всему, денег на основательные покупки у них нет. Поэтому для армейцев главной задачей будет сохранить право участия в еврокубках. «Терек», «Краснодар», «Амкар» и «Ростов» в чемпионской гонке вряд ли примут участия, поэтому все говорит об огромных шансах
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