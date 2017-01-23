Семин: Футболисты «Локомотива» пока не выдерживают полный матч
МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты московского «Локомотива» пока не выдерживают полный матч, их не хватало на второй тайм товарищеских игр на первом сборе команды. Об этом ТАСС сообщил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.
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Первый зимний
«Из положительного нужно отметить хорошее отношение игроков к работе. Но матчи были проведены неровно, нас на этом этапе хватало
«Второй тайм, особенно последние 30 минут, мы не выдерживаем, но это закономерно и все поправимо, — продолжил тренер. — Сейчас у нас должны появиться новые игроки для усиления состава, посмотрели молодых футболистов из нашей школы, сейчас добавим другую группу. Ребята себя неплохо проявляют, но им нужно время. На втором сборе у нас запланированы хорошие спарринги, футболисты будут играть уже по полному матчу, будут только вынужденные замены, чтобы поднять уровень выносливости, и основная задача — чтобы травмированные игроки вышли на свой уровень».
По словам собеседника ТАСС, на втором сборе в общую группу команды вернутся полузащитники Дмитрий Тарасов и Мануэл Фернандеш. «Есть положительный момент, что Тарасову дали добро заниматься в общей группе. Кроме того, не такая серьезная травма, как думали сначала, у Фернандеша. Он не играл последние два матча, хотя очень хорошо выглядел на этом сборе», — подчеркнул Семин.
После первой части сезона чемпионата России «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. Второй сбор железнодорожников пройдет в испанской Марбелье с 26 января по 7 февраля.
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