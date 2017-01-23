Семин: Футболисты «Локомотива» пока не выдерживают полный матч

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Первый зимний учебно-тренировочный сбор «Локомотива» прошел в испанской Эстепоне с 10 по 23 января. На сборе железнодорожники провели три товарищеских матча — с молодежным составом немецкого «Вердера» (2:0), швейцарским «Базелем» (1:2) и болгарским ЦСКА (1:2).

«Из положительного нужно отметить хорошее отношение игроков к работе. Но матчи были проведены неровно, нас на этом этапе хватало где-то минут на 45. Первый тайм мы играли с хорошими соперниками на равных или, может быть, с некоторым нашим преимуществом, а на второй тайм нас не хватало. Может быть, это из-за того, что в целом футболисты планировали играть по 45 минут, но большое количество травмированных игроков не позволило нам этого сделать», — сказал Семин.

«Второй тайм, особенно последние 30 минут, мы не выдерживаем, но это закономерно и все поправимо, — продолжил тренер. — Сейчас у нас должны появиться новые игроки для усиления состава, посмотрели молодых футболистов из нашей школы, сейчас добавим другую группу. Ребята себя неплохо проявляют, но им нужно время. На втором сборе у нас запланированы хорошие спарринги, футболисты будут играть уже по полному матчу, будут только вынужденные замены, чтобы поднять уровень выносливости, и основная задача — чтобы травмированные игроки вышли на свой уровень».

По словам собеседника ТАСС, на втором сборе в общую группу команды вернутся полузащитники Дмитрий Тарасов и Мануэл Фернандеш. «Есть положительный момент, что Тарасову дали добро заниматься в общей группе. Кроме того, не такая серьезная травма, как думали сначала, у Фернандеша. Он не играл последние два матча, хотя очень хорошо выглядел на этом сборе», — подчеркнул Семин.

После первой части сезона чемпионата России «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. Второй сбор железнодорожников пройдет в испанской Марбелье с 26 января по 7 февраля.