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23 января 2017, 14:56 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Семин: Футболисты «Локомотива» пока не выдерживают полный матч

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты московского «Локомотива» пока не выдерживают полный матч, их не хватало на второй тайм товарищеских игр на первом сборе команды. Об этом ТАСС сообщил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

На первом сборе железнодорожники провели три товарищеских матча — с молодежным составом немецкого Вердера (2:0) швейцарским Базелем (1:2) и болгарским ЦСКА (1:2) Увеличить
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Первый зимний учебно-тренировочный сбор «Локомотива» прошел в испанской Эстепоне с 10 по 23 января. На сборе железнодорожники провели три товарищеских матча — с молодежным составом немецкого «Вердера» (2:0), швейцарским «Базелем» (1:2) и болгарским ЦСКА (1:2).

«Из положительного нужно отметить хорошее отношение игроков к работе. Но матчи были проведены неровно, нас на этом этапе хватало где-то минут на 45. Первый тайм мы играли с хорошими соперниками на равных или, может быть, с некоторым нашим преимуществом, а на второй тайм нас не хватало. Может быть, это из-за того, что в целом футболисты планировали играть по 45 минут, но большое количество травмированных игроков не позволило нам этого сделать», — сказал Семин.

«Второй тайм, особенно последние 30 минут, мы не выдерживаем, но это закономерно и все поправимо, — продолжил тренер. — Сейчас у нас должны появиться новые игроки для усиления состава, посмотрели молодых футболистов из нашей школы, сейчас добавим другую группу. Ребята себя неплохо проявляют, но им нужно время. На втором сборе у нас запланированы хорошие спарринги, футболисты будут играть уже по полному матчу, будут только вынужденные замены, чтобы поднять уровень выносливости, и основная задача — чтобы травмированные игроки вышли на свой уровень».

По словам собеседника ТАСС, на втором сборе в общую группу команды вернутся полузащитники Дмитрий Тарасов и Мануэл Фернандеш. «Есть положительный момент, что Тарасову дали добро заниматься в общей группе. Кроме того, не такая серьезная травма, как думали сначала, у Фернандеша. Он не играл последние два матча, хотя очень хорошо выглядел на этом сборе», — подчеркнул Семин.

После первой части сезона чемпионата России «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. Второй сбор железнодорожников пройдет в испанской Марбелье с 26 января по 7 февраля.

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