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23 января 2017, 14:22 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Локомотив» не будет зимой подписывать контракт с футболистом Макоевым

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Локомотив» не будет в зимнее тренсферное окно подписывать контракт с защитником клуба «Спартак» (Нальчик) Залимом Макоевым. Об этом ТАСС сообщил главный тренер московского клуба Юрий Семин.

Главный тренер железнодорозников Юрий Семин также отметил что Амир Натхо и Александр Коре останутся на просмотре. Увеличить
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Макоев с 10 по 23 января был на просмотре в «Локомотиве» на зимнем учебно-тренировочном сборе команды в испанской Эстепоне.

«Все ребята неплохо себя проявили, но Макоев уезжает в Нальчик, мы будем за ним следить. Он достаточно перспективный игрок, но он будет готовиться к чемпионату в Нальчике, и это правильно. Ему нужна игровая практика, которую мы не сможем предоставить стопроцентно, он должен развиваться», — сказал Семин.

Также собеседник ТАСС отметил, что Амир Натхо и Александр Коре останутся на просмотре. «Натхо пока на сборах с нами. Коре также будет на втором сборе, сейчас он уехал переоформлять свои документы — паспорт или визу — и 26-го числа должен быть на сборе. Антон Миранчук в команде, мелкий перелом требует от него 24 дня ходить в гипсе, а потом медицинский скажет точнее», — отметил тренер.

После первой части сезона чемпионата России «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. Второй сбор железнодорожников пройдет в испанской Марбелье с 26 января по 7 февраля.

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