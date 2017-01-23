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23 января 2017, 13:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гончаренко: Часто общаемся с Ерёменко, он скучает по команде

На своей первой пресс-конференции новый главный тренер ЦСКА рассказал об итогах сбора в Кампоаморе, поисках форварда и загадочном Джафаре.

На своей первой <nobr>пресс-конференции</nobr> новый главный тренер ЦСКА рассказал об итогах сбора в Кампоаморе поисках форварда и загадочном <span class=error>Джафаре</span>. Увеличить
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Первая пресс-конференция Виктора Гончаренко прошла на «Арене ЦСКА». Накануне «армейцы» закончили первый этап подготовки к весенней части сезона в Кампоаморе и прилетели в Москву, а главный тренер команды нашёл время, чтобы сразу же удовлетворить любопытство журналистов.

«Со Слуцким всегда на связи»

— На первом сборе с командой работал загадочный Джафар из Кабо-Верде. Расскажите, кто это?
— Его всё равно не будет в команде. Кстати, он из Буркина-Фасо.

 — Вы отрабатывали два варианта схем: 4−2−3−1 и 3−5−2.
— В идеале команда должна уметь играть по нескольким схемам, эволюционировать. Чем больше схем, тем сложнее сопернику анализировать. Ближе к весне мы решим, какая формация больше подходит команде — ведь одно дело, что в голове у меня, а другое — что происходит на поле.

 — Получается, вы рассчитываете играть вторым номером?
— Конечно нет! ЦСКА — это клуб, который должен играть только от себя.

 — Какое впечатление оставил Сергей Игнашевич, которого многие эксперты хотят вернуть в сборную?
— Это скорее к главному тренеру сборной. Вызывает уважение то, как он готовится к каждой тренировке, каждому сбору. Не замечает нагрузок, делает всё на максимуме. Его класс, начало атаки и понимание игры нужны команде. Посмотрим, как он будет играть в схеме с тремя защитниками. Тем более что Вася и Лёха уже играли с Игнашевичем так раньше.

— Со Слуцким общались во время первого сбора?
— Мы очень тесно общались, ещё когда я работал в ЦСКА его помощником. В любом случае мы всегда на связи. Если что, он всегда поможет.

«Зимой сложно найти качественное усиление»

— Оцените ситуацию с нападающими в команде.


Мы ждём трансферов, но если их не случится, будем использовать наши ресурсы. Траоре достаточно хорошо отработал, но пока он не оставил цельного впечатления.

— Вам нужен Кирилл Панченко?
— Он не просто так забил столько мячей за «Динамо». Он бы нам пригодился, но я исхожу из того, что есть у меня под рукой.

 — На какой позиции вы рассматриваете Витиньо?
— Ближе к нападению, он играл форварда и в Бразилии. Он из тех людей, кто может создать момент из ничего, но не очень любит обороняться.

 — Какой вы видите позицию Ионова?
— В группе атаки у нас могут быть самые разные варианты. Ионов может играть и на фланге, и в нападении, и атаковать из глубины. Пока он ближе к нападению.

«Очень часто общаемся с Ромой Ерёменко, он скучает»

— Напрягают ли вас слухи о Фернандесе?
— Нет, не реагирую на это. Какой-то тренер кому-то что-то сказал…

 — Было ли предложение от «Спартака»?
— Мы отнеслись к этим слухам с юмором, — отметил директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксёнов.

 — В каком состоянии находится Игорь Акинфеев?
— Он будет работать с нами со второго сбора.

— «Спартак» усиленно укрепляется, «Зенит» покупает новых игроков, а вы действуете в режиме экономии. Как к этому относитесь?
— С полным пониманием и спокойствием. У меня есть уверенность в наших игроках. Их опыт и класс позволяют с оптимизмом смотреть и в весеннюю часть чемпионата, и в следующий сезон.

 — С вами работали многие футболисты из «молодёжки». Все они поедут с командой и на второй сбор?
— Да. Возможно, мы сделаем только одно изменение.

— Общаетесь ли с Ерёменко?
— Да, очень часто общаемся с Ромой. Он сейчас ждёт решения УЕФА по апелляции и очень соскучился по команде, по игре. В марте что-то станет известно.

Закончилась первая пресс-конференция Виктора Гончаренко продолжительной фотосессией. Главный тренер, немного удивлённый таким вниманием фотографов, отметил: «Кажется, ради этого вы сегодня сюда и пришли… Боюсь, вы меня и расстрелять можете!».

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