Балашов: Если до завтра Луценко или клуб не ответят, будем искать другого игрока
Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал, как протекают переговоры о переходе нападающего московского «Динамо» Евгения Луценко.
Накануне тульский клуб сделал предложение по 29-летнему футболисту.
«По ситуации с трансфером Евгения Луценко в “Арсенал” пока тишина. Если до завтра от клуба или игрока так и не последует обратной связи, мы займёмся поисками другого нападающего», — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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