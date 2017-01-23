Балашов: Если до завтра Луценко или клуб не ответят, будем искать другого игрока

Накануне тульский клуб сделал предложение по 29-летнему футболисту.



«По ситуации с трансфером Евгения Луценко в “Арсенал” пока тишина. Если до завтра от клуба или игрока так и не последует обратной связи, мы займёмся поисками другого нападающего», — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.