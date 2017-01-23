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23 января 2017, 13:10 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Балашов: Если до завтра Луценко или клуб не ответят, будем искать другого игрока

Обновлено: 10:38
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал, как протекают переговоры о переходе нападающего московского «Динамо» Евгения Луценко.

Накануне тульский клуб сделал предложение по 29-летнему футболисту.

«По ситуации с трансфером Евгения Луценко в “Арсенал” пока тишина. Если до завтра от клуба или игрока так и не последует обратной связи, мы займёмся поисками другого нападающего», — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

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