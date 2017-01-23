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23 января 2017, 12:56 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Урал» подписал контракт с полузащитником Бикфалви

Обновлено: 13:13
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

«Урал» объявил о подписании контракта с полузащитником Эриком Бикфалви.

Как сообщает официальный «Твиттер» уральского клуба, соглашение было подписано по схеме 2,5+1. Румынский новичок команды уже присоединился к «Уралу» на сборе на Кипре.

Ранее Бикфалви выступал за «Томь», куда перешёл летом 2016 года. В нынешнем сезоне РФПЛ 28-летний футболист принял участие в 15 матчах, забил 3 гола и сделал 1 голевой пас. Болельщики «Томи» признали Бикфалви лучшим игроком в ноябре-декабре.

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