«Урал» подписал контракт с полузащитником Бикфалви
«Урал» объявил о подписании контракта с полузащитником Эриком Бикфалви.
Как сообщает официальный «Твиттер» уральского клуба, соглашение было подписано по схеме 2,5+1. Румынский новичок команды уже присоединился к «Уралу» на сборе на Кипре.
Ранее Бикфалви выступал за «Томь», куда перешёл летом 2016 года. В нынешнем сезоне РФПЛ 28-летний футболист принял участие в 15 матчах, забил 3 гола и сделал 1 голевой пас. Болельщики «Томи» признали Бикфалви лучшим игроком в
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