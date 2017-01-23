«Урал» подписал контракт с полузащитником Бикфалви

Как сообщает официальный «Твиттер» уральского клуба, соглашение было подписано по схеме 2,5+1. Румынский новичок команды уже присоединился к «Уралу» на сборе на Кипре.



Ранее Бикфалви выступал за «Томь», куда перешёл летом 2016 года. В нынешнем сезоне РФПЛ 28-летний футболист принял участие в 15 матчах, забил 3 гола и сделал 1 голевой пас. Болельщики «Томи» признали Бикфалви лучшим игроком в ноябре-декабре.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ОФИЦИАЛЬНО: <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A4%D0%9A%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash">#ФКУрал</a> заключил контракт по схеме 2,5 + 1 с Эриком <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B8%D0%BA%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B8?src=hash">#Бикфалви</a>! <a href="https://t.co/M2zGn8cgZX">pic.twitter.com/M2zGn8cgZX</a></p>— ФК Урал (@FCURAL) <a href="https://twitter.com/FCURAL/status/823464952363159552">23 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>