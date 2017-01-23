Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28519318/
23 января 2017, 12:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Фернандес: «Спартак» и я? В моём сердце только ЦСКА

Обновлено: 13:13
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал новость о том, что в его услугах заинтересован «Спартак».

Футболист положил конец разговорам, отметив, что в его сердце есть только ЦСКА.

«Спартак» и я? Такое невозможно представить. В моём сердце только ЦСКА! Так и напишите, — цитирует Фернандеса Bobsoccer.

Контракт Фернандеса с ЦСКА действует до середины 2019 года. В нынешнем сезоне РФПЛ он провёл за команду 17 матчей и отметился голевой передачей.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России