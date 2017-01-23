Фернандес: «Спартак» и я? В моём сердце только ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал новость о том, что в его услугах заинтересован «Спартак».
Футболист положил конец разговорам, отметив, что в его сердце есть только ЦСКА.
«Спартак» и я? Такое невозможно представить. В моём сердце только ЦСКА! Так и напишите, — цитирует Фернандеса Bobsoccer.
Контракт Фернандеса с ЦСКА действует до середины 2019 года. В нынешнем сезоне РФПЛ он провёл за команду 17 матчей и отметился голевой передачей.
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