Фернандес: «Спартак» и я? В моём сердце только ЦСКА

Футболист положил конец разговорам, отметив, что в его сердце есть только ЦСКА.



«Спартак» и я? Такое невозможно представить. В моём сердце только ЦСКА! Так и напишите, — цитирует Фернандеса Bobsoccer.



Контракт Фернандеса с ЦСКА действует до середины 2019 года. В нынешнем сезоне РФПЛ он провёл за команду 17 матчей и отметился голевой передачей.