Ивелин Попов: Будет здорово, если завершу карьеру в «Спартаке»

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Попов перешел в «Спартак» летом 2015 года из краснодарской «Кубани». Он провел за красно-белых в различных турнирах 45 матчей, забив восемь мячей. Этой зимой в СМИ неоднократно говорилось, что 29-летний Попов может продолжить карьеру в турецком «Трабзонспоре».

«Слухи, которые появлялись в прессе относительно моего ухода из команды, не соответствуют действительности. Могу сказать точно, что я остаюсь в “Спартаке” и хочу выиграть с командой чемпионат России. Никто из руководства клуба не говорил мне, что меня хотят продать», — сказал Попов.

На вопрос, как можно оценить его карьеру в «Спартаке», болгарский игрок ответил: «Конечно, у меня были как удачные игры, так и не совсем, но могу сказать, что моя карьера в команде складывается нормально».

«Мне нравятся чемпионаты Италии и Германии, но сейчас у меня нет мечты поиграть в большом европейском клубе, хотя в детстве, конечно, такая мечта была. Да, я могу представить себе, что закончу карьеру в “Спартаке”. Это было бы очень здорово», — заявил Попов.

Каррера — жесткий человек

«Спартак» лидирует в чемпионате России сезона-2016/17 после 17 туров, опережая санкт-петербургский «Зенит», идущий на втором месте, на пять очков. Турнир возобновится в начале марта. Сейчас «Спартак» проводит тренировочный сбор в Абу-Даби.

«По первым дням сборов я вижу, что все ребята в команде заряжены на продолжение борьбы за чемпионство и на плодотворную работу на тренировках. Всем вместе нам нужно расти, чтобы в итоге добиться положительного результата и прийти к намеченной цели. Я знаю, что “Спартак” не становился чемпионом с 2001 года. Конечно, хотелось бы прервать эту неудачную серию, но для этого нам всем нужно много работать», — сказал Попов.

«Сейчас мы идем на первом месте, но не считаем, что лидируем с большим отрывом. Для нас будет важно набрать максимум очков во второй части чемпионата, чтобы не подпустить конкурентов к себе и не дать обойти себя в таблице», — добавил болгарский полузащитник.

Главным тренером «Спартака» является итальянец Массимо Каррера. 52-летний Каррера вошел в тренерский штаб красно- белых в июле в качестве помощника Дмитрия Аленичева. В августе Аленичев был отправлен в отставку, и Каррера в результате возглавил команду.

«Конечно, Массимо Каррера — жесткий человек, особенно это проявляется когда кто-то в команде не выполняет его указания. Он все время говорит нам, что мы можем многого добиться, что все игроки должны играть друг за друга. Мы слышим его: и в том числе поэтому нам удается добиваться хороших результатов», — сказал Попов.

Когда говорил с фанатами, страшно не было

В апреле 2016 года в матче чемпионата России «Спартак» дома не смог обыграть аутсайдера первенства саранскую «Мордовию» — встреча завершилась со счетом 2:2. После матча футболисты «Спартака» поднялись на фанатскую трибуну, откровенно поговорив с болельщиками команды.

«Мне не было страшно в тот момент, я говорил фанатам, что они полностью правы, что мы постараемся за короткое время исправить ситуацию. После этого случая все игроки команды собрались и дали обещание друг другу, что будем биться до последнего, чтобы переломить ситуацию и сделать так, чтобы люди на трибунах в нас снова поверили», — поведал Попов.

«У нас прекрасные болельщики, поддержку которых мы ощущаем в каждом матче, независимо от того, играет команда на выезде или дома. К примеру, когда мы проигрывали в заключительном матче первой части сезона “Рубину”, болельщики своей поддержкой дали нам такой импульс, что нам удалось вырвать победу», — отметил игрок.

«Сейчас в “Спартаке” я могу назвать “душой команды” сразу нескольких человек — это Денис Глушаков, Артем Ребров, Квинси Промес и Фернандо, — рассказал Попов. — Эти ребята составляют костяк команды. А новые игроки, которые пополнили “Спартак” зимой (Луис Адриано, Георгий Джикия, Александр Самедов и Александр Селихов. — Прим. ТАСС), — отличные футболисты и люди. Они правильно ведут себя и постепенно вписываются в коллектив; думаю, что у них все получится, и желаю им этого».

Говоря о прогрессе нападающего «Спартака» Зе Луиша, Попов отметил, что тот всегда был форвардом высокого класса. «Просто ему нужно было время, чтобы вписаться в “Спартак”. После того, как он прошел процесс адаптации, он начал показывать тот футбол, в который умеет играть», — заявил собеседник ТАСС.

Тогда не казалось, что Крондл ошибался

Попов выступает за сборную Болгарии с 2007 года, проведя за команду 66 матчей и забив 12 мячей. Он дважды признавался лучшим футболистом Болгарии — в 2015 и 2016 годах. «Если говорить честно, для меня было очень неожиданно, что я получил приз лучшего игрока Болгарии в этом году, все же игроки “Лудогорца” многое сделали для болгарского футбола, — сказал он. — У нас была упорная борьба во время голосования и я выиграл лишь с трехочковым запасом, что очень мало».

Сборная Болгарии не выступала на крупных турнирах с 2004 года, когда играла на чемпионате Европы в Португалии. «Я бы не сказал, что на данный момент болгарский футбол находится в упадке, — заявил Попов. — У нас есть команда “Лудогорец”, которая на протяжении нескольких лет хорошо выступает в еврокубках. Также сейчас возродился софийский ЦСКА — в клуб вкладываются большие деньги и он находится на правильном пути».

«Да, наша сборная давно не попадала на крупные международные турниры, но те реформы, которые произошли с чемпионатом мира, могут помочь таким командам, как наша, чаще играть против самых сильных сборных в основной сетке, — продолжил собеседник ТАСС. — Да и не только мы давно не попадали на чемпионаты мира или Европы. Сейчас в футбол научились играть все, многие команды хорошо умеют защищаться и за счет этого добиваются хороших результатов. В последние годы футбол очень сильно изменился».

Сборная России в официальных матчах в последний раз встречалась с командой Болгарии в отборочном цикле чемпионата мира 1998 года — в Москве россияне выиграли со счетом 4:2, а в Софии уступили — 0:1, в результате заняв второе место в отборочной группе. Игра в болгарской столице запомнилась спорным судейством чешского арбитра Вацлава Крондла. «Я помню тот матч — я был маленький, но смотрел его — тогда наша сборная выиграла — 1:0, а победный мяч забил Трифон Иванов после хорошей подачи Христо Стоичкова. В тот момент мне не казалось, что судья матча много ошибался и не назначил четыре пенальти в наши ворота, я просто радовался победе нашей сборной», — рассказал Попов.

«В детстве моими кумирами были Зинедин Зидан и Роналдо. Я пока не встречался с ними, но если встречу, то пожму руку и скажу, что они очень хорошие игроки», — сказал полузащитник «Спартака».