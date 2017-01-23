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23 января 2017, 12:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гончаренко: К информации об интересе «Спартака» к Фернандесу отнеслись с юмором

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как в клубе отнеслись к информации СМИ, согласно которой «Спартак» с осени проявляет интерес к защитнику «армейцев» Марио Фернандесу.

Также специалист поведал, нужен ли ему в составе форвард Кирилл Панченко, выступающий в этом сезоне за «Динамо» на правах аренды.

«Не реагирую на слухи о Фернандесе. Было ли предложение от «Спартака»? Отнеслись к этим слухам с юмором. Нужен ли ЦСКА Кирилл Панченко? Он не просто так забил столько мячей за «Динамо». Он бы нам пригодился, но я исхожу из того, что есть у меня под рукой.

Игорь Акинфеев будет с нами со второго сбора. Витиньо рассматриваю на позиции ближе к нападению, он форварда и в Бразилии играл. Он из тех людей, кто может создать момент из ничего, но не очень любит обороняться.

Есть уверенность в игроках, которые есть. Отношусь ко всей ситуации с полным пониманием. Чем раньше новые игроки присоединятся к команде на сборах, тем лучше. Процесс переговоров очень сложный", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

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