Гончаренко: К информации об интересе «Спартака» к Фернандесу отнеслись с юмором

Также специалист поведал, нужен ли ему в составе форвард Кирилл Панченко, выступающий в этом сезоне за «Динамо» на правах аренды.



«Не реагирую на слухи о Фернандесе. Было ли предложение от «Спартака»? Отнеслись к этим слухам с юмором. Нужен ли ЦСКА Кирилл Панченко? Он не просто так забил столько мячей за «Динамо». Он бы нам пригодился, но я исхожу из того, что есть у меня под рукой.



Игорь Акинфеев будет с нами со второго сбора. Витиньо рассматриваю на позиции ближе к нападению, он форварда и в Бразилии играл. Он из тех людей, кто может создать момент из ничего, но не очень любит обороняться.

Есть уверенность в игроках, которые есть. Отношусь ко всей ситуации с полным пониманием. Чем раньше новые игроки присоединятся к команде на сборах, тем лучше. Процесс переговоров очень сложный", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.