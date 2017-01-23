Гончаренко рассказал, что часто общается с Ерёменко, который соскучился по ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на
пресс-конференции сообщил, что поддерживает связь с бывшим наставником «армейцев» Леонидом Слуцким и часто общается с отстранённым на два года от футбола Романом Ерёменко, а также поведал о позиции Алексея Ионова в команде.
«Очень часто общаемся с Ерёменко. Он сейчас ждёт решения и очень соскучился по команде. Общались ли во время первого сбора со Слуцким? Мы очень тесно общались, ещё когда я работал его помощником. В любом случае мы всегда на связи. Если что, он поможет. Позиция Ионова? У нас достаточно много изменений. В группе атаки могут быть самые разные варианты. Ионов может играть и на фланге, и в нападении, и атаковать из глубины. Пока он ближе к нападению», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
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