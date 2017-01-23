Гончаренко рассказал, что часто общается с Ерёменко, который соскучился по ЦСКА

«Очень часто общаемся с Ерёменко. Он сейчас ждёт решения и очень соскучился по команде. Общались ли во время первого сбора со Слуцким? Мы очень тесно общались, ещё когда я работал его помощником. В любом случае мы всегда на связи. Если что, он поможет. Позиция Ионова? У нас достаточно много изменений. В группе атаки могут быть самые разные варианты. Ионов может играть и на фланге, и в нападении, и атаковать из глубины. Пока он ближе к нападению», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.