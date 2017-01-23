Гончаренко: ЦСКА определится со схемой игры ближе к старту весенней части чемпионата

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ЦСКА в воскресенье во втором контрольном матче в испанском Кампоаморе обыграл вице-чемпиона Польши «Пяст» со счетом 2:0 и завершил программу первого сбора, начавшегося 10 января. Днем ранее армейцы в товарищеском матче разгромили швейцарский «Волен» (3:0). ЦСКА на сборе использовал различные схемы, включая не использовавшуюся в последнее время армейцами «3−5−2».

«Команда должна иметь в своем распоряжении несколько схем, плюс нужна эволюция, на месте стоять нельзя. Чем больше вариантов у тебя есть, тем сложнее сопернику. Подойдем к старту весенней части и там уже определимся со схемой. Одно дело, что у меня в голове, а другое — как реагируют на это футболисты», — заявил Гончаренко журналистам.

Второй сбор команды пройдет также в Кампоаморе с 26 января по 7 февраля.

«Наверняка все те же поедут из молодых (на второй сбор). Все будет зависеть от травмированных, насколько быстро подойдут. Одно изменение может быть среди молодых футболистов», — отметил специалист.