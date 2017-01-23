Гончаренко: ЦСКА определится со схемой игры ближе к старту весенней части чемпионата
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Тренерский штаб московского ЦСКА пока не определился со схемой, которую «красно-синие» будут использовать в весенней части чемпионата России по футболу, но универсальность нужна, заявил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
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ЦСКА в воскресенье во втором контрольном матче в испанском Кампоаморе обыграл
«Команда должна иметь в своем распоряжении несколько схем, плюс нужна эволюция, на месте стоять нельзя. Чем больше вариантов у тебя есть, тем сложнее сопернику. Подойдем к старту весенней части и там уже определимся со схемой. Одно дело, что у меня в голове, а другое — как реагируют на это футболисты», — заявил Гончаренко журналистам.
Второй сбор команды пройдет также в Кампоаморе с 26 января по 7 февраля.
«Наверняка все те же поедут из молодых (на второй сбор). Все будет зависеть от травмированных, насколько быстро подойдут. Одно изменение может быть среди молодых футболистов», — отметил специалист.
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