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23 января 2017, 12:26 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Гончаренко: ЦСКА определится со схемой игры ближе к старту весенней части чемпионата

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Тренерский штаб московского ЦСКА пока не определился со схемой, которую «красно-синие» будут использовать в весенней части чемпионата России по футболу, но универсальность нужна, заявил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

<em>МОСКВА 23 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Сергей <span class=error>Смышляев</span>. </em>Тренерский штаб московского ЦСКА пока не определился со схемой которую красно-синие будут использовать в весенней части чемпионата России по футболу но универсальность нужна заявил главный тренер армейцев Виктор <span class=error>Гончаренко</span>. Увеличить
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ЦСКА в воскресенье во втором контрольном матче в испанском Кампоаморе обыграл вице-чемпиона Польши «Пяст» со счетом 2:0 и завершил программу первого сбора, начавшегося 10 января. Днем ранее армейцы в товарищеском матче разгромили швейцарский «Волен» (3:0). ЦСКА на сборе использовал различные схемы, включая не использовавшуюся в последнее время армейцами «3−5−2».

«Команда должна иметь в своем распоряжении несколько схем, плюс нужна эволюция, на месте стоять нельзя. Чем больше вариантов у тебя есть, тем сложнее сопернику. Подойдем к старту весенней части и там уже определимся со схемой. Одно дело, что у меня в голове, а другое — как реагируют на это футболисты», — заявил Гончаренко журналистам.

Второй сбор команды пройдет также в Кампоаморе с 26 января по 7 февраля.

«Наверняка все те же поедут из молодых (на второй сбор). Все будет зависеть от травмированных, насколько быстро подойдут. Одно изменение может быть среди молодых футболистов», — отметил специалист.

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