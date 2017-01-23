Тарханов: ФК «Урал» вряд ли пригласит еще новичков в текущее трансферное окно

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее в зимнюю паузу в чемпионате России «Урал» подписал контракты с 28-летним словенским защитником Грегором Балажицем, двумя российскими полузащитниками — 22-летним Никитой Глушковым и 21-летним Александром Ломакиным, а также с 29-летним болгарским нападающим Николаем Димитровым. На просмотре с командой на сборе на Кипре находится 22-летний аргентинский нападающий Макси Ролон, который в воскресенье принял участие в товарищеской встрече с румынским «Вииторулом» (1:0).

На вопрос, планирует ли клуб еще усилить состав, Тарханов ответил: «Навряд ли. В принципе, мы практически закончили (трансферную кампанию. — Прим. ТАСС). Только если какой-то удачный вариант попадется, сами знаете, селекционный отдел работает постоянно. Но пока что есть».

Ранее телеканал «Матч ТВ» сообщил, что в «Урале» может оказаться вратарь махачкалинского «Анжи» Давид Юрченко. Позднее телеканал утверждал, что на правах аренды в екатеринбургский клуб может перейти другой голкипер махачкалинцев Александр Беленов. Тарханов подтвердил, что клуб ищет вратаря. «Мы ищем вратаря, но пока для нас это необязательная цель», — сказал он.

Собеседник ТАСС сообщил, что клуб продолжит просмотр Ролона. «Качества у него есть, но его еще надо хорошо посмотреть. Будем смотреть, но насколько он задержится в команде, пока затрудняюсь сказать», — сказал тренер.

В декабре контракт с клубом не стал продлевать защитник Пабло Фонтанелло. Президент клуба Григорий Иванов ранее заявил, что клуб не против расстаться с нападающим Жаном- Жаком Бугуи (тренируется с молодежной командой) и защитником Радованом Панковым. После 17 туров чемпионата страны «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице с 14 очками.