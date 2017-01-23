Гончаренко: Джафара в ЦСКА не будет, Траоре пока не оставил цельного впечатления

«Джафара не будет в команде. Он из Буркина Фасо. Команда должна быть адаптирована под несколько схем в идеале. Эволюционировать. Чем больше вариантов у тебя есть, тем сложнее сопернику тебя анализировать. Ближе к весне мы поймём, какая схема нам больше подходит.



Игнашевич вызывает восхищение и уважение, как он готовится к каждому сбору, каждой тренировке. Делает всё на максимуме. Его класс и понимание игры нужны команде.

Я пытаюсь выжать максимум из того, что есть. У нас есть селекционный отдел, но зимой сложно найти качественного игрока. Мы ждём трансферов, но если их не случить, будем исходить из того. Траоре пока не оставил цельного впечатления", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.