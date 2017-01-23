Гендиректор ФК «Арсенал»: Сделка по Фримпонгу будет оформлена в понедельник или вторник
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Переход полузащитника тульского «Арсенала» Эммануэля Фримпонга в один из шведских клубов должен быть оформлен в понедельник или вторник. Об этом ТАСС заявил генеральный директор футбольного клуба Дмитрий Балашов.
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В понедельник шведское издание Aftonbladet сообщило, что 25-летний Фримпонг перейдет в местную «Эскильстуну» на правах аренды до конца сезона.
«Могу только сказать, что он уходит, но куда — пока нет. Клубы еще не связывались — ни шведы с нами, ни мы с ними. Думаю,
В начале нынешнего года «Арсенал» заключил контракт с полузащитником на два года. В прошлом сезоне Фримпонг играл за «Уфу», но в апреле клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию. В сезоне-2015/2016 ганец провел восемь матчей в чемпионате России и одну игру в Кубке страны.
Фримпонг, являющийся воспитанником английского «Арсенала», перешел в «Уфу» в сентябре 2014 года из «Барнсли». До этого игрок в разное время выступал за английские «Вулверхэмптон», «Чарльтон» и «Фулхэм».
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