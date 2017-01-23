Торбинский вернет ФК «Рубин» 225 тысяч евро разницы в компенсации

В июне 2014 года Торбинский обратился в палату по разрешению споров РФС с иском к «Рубину» о выплате компенсации в связи с односторонним расторжением контракта, который был удовлетворен. Затем «Рубин» обратился с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS), который своим решением уменьшил причитавшуюся футболисту сумму.

Клуб выплатил футболисту компенсацию и после сокращения суммы решением CAS футболист должен вернуть разницу в размере 225 тысяч евро.

На данный момент Торбинский является футболистом «Краснодара».