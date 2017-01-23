Торбинский вернет ФК «Рубин» 225 тысяч евро разницы в компенсации
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт. Российский футболист Дмитрий Торбинский должен выплатить разницу в компенсации в размере 225 тысяч евро после ухода из казанского «Рубина», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
В июне 2014 года Торбинский обратился в палату по разрешению споров РФС с иском к «Рубину» о выплате компенсации в связи с односторонним расторжением контракта, который был удовлетворен. Затем «Рубин» обратился с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS), который своим решением уменьшил причитавшуюся футболисту сумму.
Клуб выплатил футболисту компенсацию и после сокращения суммы решением CAS футболист должен вернуть разницу в размере 225 тысяч евро.
На данный момент Торбинский является футболистом «Краснодара».
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