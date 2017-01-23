Адриано: Каждый предстоящий тур ЧР для футболистов «Спартака» будет сродни финалу

Адриано подписал контракт со «Спартаком» 16 января и уже присоединился к команде, которая проводит сборы в ОАЭ. «Красно-белые» лидируют в чемпионате России, опережая на 5 очков ближайшего преследователя — «Зенит» из Санкт-Петербурга. Форвард ранее выступал за донецкий «Шахтер», которым в то время руководил нынешний главный тренер «Зенита» Мирча Луческу.

«Понимаю, что каждый предстоящий тур для “Спартака” — это финал. Только такой подход обеспечит нам должную концентрацию и мотивацию. Трудности будут, но вместе мы их преодолеем. Для меня особой, по понятным причинам, могла бы стать встреча с “Зенитом”. Но я не собираюсь ее выделять: для победы в чемпионате нужно постараться выигрывать в каждом из матчей», — сказал Адриано, чьи слова приводятся на официальном сайте «Спартака».