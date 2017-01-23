Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28517149/
23 января 2017, 11:04 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Адриано: Каждый предстоящий тур ЧР для футболистов «Спартака» будет сродни финалу

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Каждый предстоящий тур чемпионата России до конца сезона для футболистов московского «Спартака» будет сродни финалу, только такой подход обеспечит клубу должную концентрацию, считает новичок «красно-белых» Луис Адриано.

Адриано подписал контракт со «Спартаком» 16 января и уже присоединился к команде, которая проводит сборы в ОАЭ. «Красно-белые» лидируют в чемпионате России, опережая на 5 очков ближайшего преследователя — «Зенит» из Санкт-Петербурга. Форвард ранее выступал за донецкий «Шахтер», которым в то время руководил нынешний главный тренер «Зенита» Мирча Луческу.

«Понимаю, что каждый предстоящий тур для “Спартака” — это финал. Только такой подход обеспечит нам должную концентрацию и мотивацию. Трудности будут, но вместе мы их преодолеем. Для меня особой, по понятным причинам, могла бы стать встреча с “Зенитом”. Но я не собираюсь ее выделять: для победы в чемпионате нужно постараться выигрывать в каждом из матчей», — сказал Адриано, чьи слова приводятся на официальном сайте «Спартака».

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
19 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Мутко объяснил, почему в допинг-пробе россиянок нашли мужские ДНК

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной