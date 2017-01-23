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23 января 2017, 10:38 | Футбол: Премьер-лига | Sports.kz

Бывший игрок «Окжетпеса» может вернуться в «Локомотив»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможности возвращения в клуб нападающего Дмитрия Сычева, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Президент московского Локомотива Илья <span class=error>Геркус</span> высказался о возможности возвращения в клуб нападающего Дмитрия <span class=error>Сычева</span> сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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Также президент московского «Локомотива», заявил, что во второй половине текущего сезона Российской футбольной Премьер-лиги клуб планирует задействовать на поле в официальном матче своего 42-летнего тренера (и бывшего игрока клуба) Дмитрия Лоськова.

Экс-форвард «Локомотива» Сычев в сезоне 2015 года на правах аренды выступал в составе кокшетауского «Окжетпеса». В 19 матчах за синегорцев Дмитрий отличился 3 раза.

На данный момент «железнодорожники» занимают 10-е место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 23 очка (пять побед, восемь ничьих и четыре поражения в 17-и матчах).

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