Бывший игрок «Окжетпеса» может вернуться в «Локомотив»
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможности возвращения в клуб нападающего Дмитрия Сычева, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Также президент московского «Локомотива», заявил, что во второй половине текущего сезона Российской футбольной
На данный момент «железнодорожники» занимают 10-е место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 23 очка (пять побед, восемь ничьих и четыре поражения в 17-и матчах).
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