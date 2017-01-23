В преддверии Лиги Европы УЕФА: «Ростов» проведет в Турции четыре матча
Соперниками на сборе станут клубы из Австрии, Словакии, Болгарии и Норвегии.
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25 января игроки футбольного клуба «Ростов» соберутся на заключительном сборе, который пройдет в турецком Белеке.
Так, 28 января соперником ростовчан станет австрийский футбольный клуб из Вены ФК «Аустрия», 31 января — один из сильнейших клубов Словакии, семикратный чемпион страны ФК «Жилина». Также 3 февраля
Напомним, первый зимний сбор футболисты «Ростова» провели в
Как ранее пообещал тренер команды Дмитрий Кириченко, условия для игроков на втором сборе максимально приблизят к «боевым».
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