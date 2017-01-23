В преддверии Лиги Европы УЕФА: «Ростов» проведет в Турции четыре матча

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

25 января игроки футбольного клуба «Ростов» соберутся на заключительном сборе, который пройдет в турецком Белеке. Жёлто-синие в преддверии выступления в Лиге Европы УЕФА проведут четыре контрольных матча. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского клуба.

Так, 28 января соперником ростовчан станет австрийский футбольный клуб из Вены ФК «Аустрия», 31 января — один из сильнейших клубов Словакии, семикратный чемпион страны ФК «Жилина». Также 3 февраля жёлто-синие встретятся с болгарским клубом «Локомотив» из города Пловдив, а в заключительный день сбора, 6 февраля, проведет матч с норвежской командой «Тромсё».

Напомним, первый зимний сбор футболисты «Ростова» провели в Абу-Даби. В ОАЭ жёлто-синие сыграли два контрольных матчах, и оба поединка завершились уверенной победой ростовчан. Со счётом 4:0 был повержен «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, со счётом 3:1 жёлто-синие выиграли у «Хэнань Цзянье» из Китая.

Как ранее пообещал тренер команды Дмитрий Кириченко, условия для игроков на втором сборе максимально приблизят к «боевым».