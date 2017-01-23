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23 января 2017, 9:11 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

СМИ: Футболист тульского «Арсенала» Фримпонг может перейти в шведский «АФК Юнайтед»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Футболист тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг может перейти в шведский клуб «АФК Юнайтед» из города Эскильстуна, сообщает aftonbladet.se.

По данным СМИ, речь идет об аренде. Ранее главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков сообщил «Р-Спорт», что ганский игрок сам отстранил себя от занятий в клубе. Комментарий последовал вслед за сообщением, что Фримпонг проведет зимние сборы с молодежной командой «Арсенала».

Фримпонг в текущем сезоне принял участие в трех матчах «Арсенала» в премьер-лиге.

«АФК Юнайтед» будет новичком высшей лиги Швеции в грядущем сезоне чемпионата страны.

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