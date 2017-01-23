СМИ: Футболист тульского «Арсенала» Фримпонг может перейти в шведский «АФК Юнайтед»

По данным СМИ, речь идет об аренде. Ранее главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков сообщил «Р-Спорт», что ганский игрок сам отстранил себя от занятий в клубе. Комментарий последовал вслед за сообщением, что Фримпонг проведет зимние сборы с молодежной командой «Арсенала».

Фримпонг в текущем сезоне принял участие в трех матчах «Арсенала» в премьер-лиге.

«АФК Юнайтед» будет новичком высшей лиги Швеции в грядущем сезоне чемпионата страны.