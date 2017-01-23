СМИ: Футболист тульского «Арсенала» Фримпонг может перейти в шведский «АФК Юнайтед»
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт. Футболист тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг может перейти в шведский клуб «АФК Юнайтед» из города Эскильстуна, сообщает aftonbladet.se.
По данным СМИ, речь идет об аренде. Ранее главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков сообщил «Р-Спорт», что ганский игрок сам отстранил себя от занятий в клубе. Комментарий последовал вслед за сообщением, что Фримпонг проведет зимние сборы с молодежной командой «Арсенала».
Фримпонг в текущем сезоне принял участие в трех матчах «Арсенала» в
«АФК Юнайтед» будет новичком высшей лиги Швеции в грядущем сезоне чемпионата страны.
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