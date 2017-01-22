«Урал» обыграл «Вииторул» в товарищеском матче на сборе
МОСКВА, 22 янв —
Р-Спорт. Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли румынский «Вииторул» (Констанца) в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе на Кипре.
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Урала», в составе которого на 35-й минуте отличился Николай Димитров. «Вииторул» в минувшем сезоне стал 4-м в чемпионате Румынии.
Ранее в воскресенье «Урал» со счетом 2:4 уступил в контрольном матче действующему чемпиону Румынии клубу «Астра». В составе екатеринбуржцев голами отметились Александр Павленко и Владимир Хозин.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter