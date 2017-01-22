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22 января 2017, 22:22 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Урал» обыграл «Вииторул» в товарищеском матче на сборе

МОСКВА, 22 янв — Р-Спорт. Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли румынский «Вииторул» (Констанца) в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе на Кипре.

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Урала», в составе которого на 35-й минуте отличился Николай Димитров. «Вииторул» в минувшем сезоне стал 4-м в чемпионате Румынии.

Ранее в воскресенье «Урал» со счетом 2:4 уступил в контрольном матче действующему чемпиону Румынии клубу «Астра». В составе екатеринбуржцев голами отметились Александр Павленко и Владимир Хозин.

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