«Урал» обыграл «Вииторул» в товарищеском матче на сборе

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Урала», в составе которого на 35-й минуте отличился Николай Димитров. «Вииторул» в минувшем сезоне стал 4-м в чемпионате Румынии.

Ранее в воскресенье «Урал» со счетом 2:4 уступил в контрольном матче действующему чемпиону Румынии клубу «Астра». В составе екатеринбуржцев голами отметились Александр Павленко и Владимир Хозин.