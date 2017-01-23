Ленты новостей сообщают: на просмотре в «Урале» находится Макси Ролон. Нападающий, аргентинец, только-только исполнилось 22 года. Игрок этот в России совершенно неизвестен, а жаль, ведь Макси, несомненно, заслуживает отдельного рассказа.

«Ролон — это новый Месси!» — ещё каких-то четыре-пять лет назад испанские СМИ позволяли себе подобные сравнения, информируя читателей о мальчишке из юношеской команды «Барселоны». Действительно, поводов для аналогий хватало. Ролон, как и Месси, родом из Росарио, он невысок (рост всего 169 см), играет на позиции правого нападающего, хотя в принципе его можно использовать на любом месте в группе атаки. На родине он тренировался в клубе «Барселона Хуниорс Лухан» — по сути, местном филиале каталонского гранда, созданном как раз для того, чтобы не упустить «новых Месси».



С Ролоном связывались большие надежды, и даже настоящий Месси собирал данные о возможном новичке «шмелей». Макси вспоминал в интервью историю встречи с кумиром:



«Однажды я встретил Месси, когда мы ждали микроавтобус в спортивный городок, где должна была пройти наша игра. Он подошёл ко мне и спросил: “Это ты парень из Росарио?”. Месси сказал, что возьмёт меня с собой на прогулку по городу, если захочу. В любой день! Позже он подарил мне свою футболку с автографом, когда я находился в больнице после операции по поводу аппендицита».



С «Барселоной» Ролон выиграл Юношескую лигу УЕФА сезона-2013/14. Каталонцы играючи разбирались со всеми соперниками по группе и плей-офф, включая «Бенфику» в финале. Португальцев разгромили со счётом 3:0. Правда, героем финала стал не Ролон, а Мунир Эль-Хаддади, сделавший дубль и отдавший голевую передачу. Макси забил три гола в ворота «Милана», «Аякса» и «Копенгагена» в девяти матчах турнира.

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Другой ценный трофей Ролон завоевал в 2015-м, выиграв в составе сборной Аргентины молодёжный чемпионат Южной Америки. Там он выступал в одной команде со своим братом Леонардо, который сейчас принадлежит «Велес Сарсфилд», и сыном Диего Симеоне. Ролон сыграл в трёх матчах и забил очень важный гол в ворота сборной Бразилии.



Тем не менее завышенные ожидания журналистов от Макси не оправдались. Он, скорее, стал наказанием для «Барселоны», чем находкой. До главной команды каталонского клуба не дорос, да и за «Барселону В» сыграл не так много — 24 матча, забил в них всего два гола и стал автором двух голевых передач. Форвард показывал себя не талантом а-ля Месси, а просто хорошим универсалом группы атаки, который, по мнению специалистов, выделялся бойцовским характером.

Цитата Расторгаю контракт, потому что хочу играть, а Доривал не подарил мне шанса, которого я заслуживаю, – жаловался журналистам Ролон. – В «Сантосе» мне играть не дадут.

Более того, имя Ролона упоминалось в связи с громким скандалом, ударившим по имиджу «Барселоны». В апреле 2014-го дисциплинарный комитет ФИФА запретил каталонскому клубу осуществлять внутренние и международные трансферы в течение двух ближайших трансферных окон и оштрафовал его на 450 тыс. швейцарских франков. Причиной этого решения стал тот факт, что «Барселона» в период с 2009 по 2013 год купила 10 несовершеннолетних игроков, не имевших испанского гражданства, но принимавших участие в официальных соревнованиях. В числе этих десяти был и Макси.



В феврале 2016-го «Барселона» отдала Ролона в годичную аренду «Сантосу». Бразильский клуб — прекрасная возможность для молодого игрока закрепиться во взрослом футболе, тем более если речь идёт о легендарном «Сантосе». На презентации новичок «рыб» уже просил перестать сравнивать себя с Месси и делал комплимент звёздам бразильского футбола.



«Честно говоря, не люблю сравнений с Месси, — признался Ролон. — Лионель уникален, а я на самом деле имею мало общего с ним. Мне хочется быть самим собой и войти в историю как первый Ролон, а не как второй Месси. Вообще, меня вдохновляют Неймар и Роналдиньо. Всегда любил этих игроков. Я получил приглашение от “Сан-Лоренцо”, но мой выбор — “Сантос”. Не хочу возвращаться домой из-за того, что там другой футбол. Мне по стилю подходит Бразилия. Думаю, всё будет хорошо».



К сожалению, и в «Сантосе» дело у Ролона не пошло, поскольку брали его без согласования с главным тренером Доривалом Жуниором. Наставник лишь дважды выпускал Макси на замену в матчах Серии А. В результате контракт с форвардом расторгли досрочно, и с осени Ролон получил статус свободного агента. В Бразилии, мягко говоря, не слишком любят аргентинцев, так что не стоило удивляться негативным отзывам болельщиков «Сантоса», называвших Макси «слабым игроком» и даже «вредителем». Впрочем, были и те, кто справедливо замечал: Доривал Жуниор просто не дал шанса выпускнику «Барселоны».



«Расторгаю контракт, потому что хочу играть, а Доривал не подарил мне шанса, которого я заслуживаю, — жаловался журналистам Ролон. — В “Сантосе” мне играть не дадут. У тренера есть выбор, но он всегда использует одних и тех же футболистов. Единственное, что было хорошего в “Сантосе” — это дружба с партнёрами по команде».

Цитата Честно говоря, не люблю сравнений с Месси. Лионель уникален, а я на самом деле имею мало общего с ним. Вообще, меня вдохновляют Неймар и Роналдиньо.

Разумеется, у руководителей «Сантоса» другие оценки. По их мнению, Макси просто выглядел слабее остальных форвардов команды в тренировочном процессе. В составе «рыб» Ролон стал победителем чемпионата штата Сан-Пауло, однако при этом лишь в одном из двух финальных матчей попал в заявку и просидел все 90 минут на скамейке, наблюдая за тем, как решающий гол забивает 36-летний экс-форвард «Милана» и «Сарагосы» Рикардо Оливейра.



Понятно, что чемпионат России — не тот турнир, о котором мечтал «новый Месси». Но, возможно, «Урал» поможет Ролону перезапустить карьеру, начать прогрессировать и наконец-то заявить о себе во весь голос. Александр Тарханов умеет работать с молодыми, талантливыми игроками. Достаточно вспомнить, как раскрывался в Екатеринбурге Фёдор Смолов. Почему бы не выжать максимум и из Макси? Школа-то у парня дай бог каждому! На сегодняшний день трансферная стоимость Ролона оценивается в какие-то 250 тыс. евро. Если он засверкает в российском чемпионате, «Урал» в будущем заработает на нём в десятки раз больше.

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