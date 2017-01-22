Гончаренко: ЦСКА хорошо поработал на сборе над тактикой и физподготовкой

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ЦСКА в воскресенье во втором контрольном матче в испанском Кампоаморе обыграл вице-чемпиона Польши «Пяст» со счетом 2:0 и завершил программу первого сбора, начавшегося 10 января. Днем ранее армейцы в товарищеском матче разгромил швейцарский «Волен» (3:0). Второй сбор команды пройдет также в Кампоаморе с 26 января по 7 февраля.

«Мы очень хорошо на сборе поработали над многими аспектами. Это и физическая подготовка, и тактика. Очень понравилось, с какой интенсивностью проходили наши тренировки. Конечно, венец всему — это наши игры. Всегда очень тяжелая игра накануне отъезда, но меня порадовало то отношение, которое было у команды. Понятно, что нам не хватило сил на последние 20−25 минут, но очень хорошо, тем не менее, мы моментами выглядели как в атаке, так и в обороне», — заявил Гончаренко в видеоинтервью, которое опубликовано в официальном аккаунте ЦСКА в Twitter.

Полузащитник Алан Дзагоев, защитник Василий Березуцкий и нападающий Витиньо в воскресенье не принимали участия в игре с «Пястом».

«Мы только вчера вечером узнали, что не смогут сыграть Дзагоев и Витиньо. Это определенные проблемы нам доставило, потому что и Тимур Жамалетдинов, и Астемир Гордюшенко, и Константин Кучаев понесли дополнительную нагрузку, но, тем не менее, считаю, что мы хорошо справились. Важно, что все получили игровую практику», — сказал Гончаренко.