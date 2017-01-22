Московский «Локомотив» проиграл ЦСКА (София) в товарищеском матче
МОСКВА, 22 янв —
Р-Спорт. Футболисты московского «Локомотива» проиграли софийскому ЦСКА в товарищеском матче на сборе в Испании.
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА. У железнодорожников забил Дельвин Ндинга (50-я минута), в составе болгарского клуба отличились Руй Педру (51) и Стойчо Атанасов (84).
«Локомотив» завершил первый сбор. Второй сбор «красно-зеленых» планируется также в Испании с 26 января по 7 февраля.
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