Московский «Локомотив» проиграл ЦСКА (София) в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА. У железнодорожников забил Дельвин Ндинга (50-я минута), в составе болгарского клуба отличились Руй Педру (51) и Стойчо Атанасов (84).

«Локомотив» завершил первый сбор. Второй сбор «красно-зеленых» планируется также в Испании с 26 января по 7 февраля.