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22 января 2017, 22:05 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Московский «Локомотив» проиграл ЦСКА (София) в товарищеском матче

МОСКВА, 22 янв — Р-Спорт. Футболисты московского «Локомотива» проиграли софийскому ЦСКА в товарищеском матче на сборе в Испании.

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА. У железнодорожников забил Дельвин Ндинга (50-я минута), в составе болгарского клуба отличились Руй Педру (51) и Стойчо Атанасов (84).

«Локомотив» завершил первый сбор. Второй сбор «красно-зеленых» планируется также в Испании с 26 января по 7 февраля.

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