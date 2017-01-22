Шляхтин: Яковлева точно не будет в «Крыльях Советов» в текущем сезоне

«Анжи» в конце декабря объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера. Руководитель пресс-службы махачкалинцев Айдемир Даганов ранее сообщил «Р-Спорт», что Яковлев был готов на понижение зарплаты, чтобы остаться в команде, но в дело вмешался агент. При этом он отметил, что у 25-летнего футболиста были предложения от других клубов, в том числе «Крыльев Советов».

«В этом сезоне у нас точно не будет Яковлева, потому что в нем он заигран уже за два российских клуба — “Спартак-2” и “Анжи”. А что будет в следующем сезоне — мы думаем над этим вопросом», — сказал Шляхтин по телефону.