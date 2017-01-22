Шляхтин: Яковлева точно не будет в «Крыльях Советов» в текущем сезоне
МОСКВА, 22 янв —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Полузащитник махачкалинского «Анжи» Павел Яковлев не перейдет в самарские «Крылья Советов» в сезоне-2016/17, заявил агентству «Р-Спорт» председатель совета директоров волжского футбольного клуба, министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
«Анжи» в конце декабря объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов
«В этом сезоне у нас точно не будет Яковлева, потому что в нем он заигран уже за два российских клуба — “Спартак-2” и “Анжи”. А что будет в следующем сезоне — мы думаем над этим вопросом», — сказал Шляхтин по телефону.
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