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22 января 2017, 22:18 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Шляхтин: Яковлева точно не будет в «Крыльях Советов» в текущем сезоне

МОСКВА, 22 янв — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Полузащитник махачкалинского «Анжи» Павел Яковлев не перейдет в самарские «Крылья Советов» в сезоне-2016/17, заявил агентству «Р-Спорт» председатель совета директоров волжского футбольного клуба, министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

«Анжи» в конце декабря объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера. Руководитель пресс-службы махачкалинцев Айдемир Даганов ранее сообщил «Р-Спорт», что Яковлев был готов на понижение зарплаты, чтобы остаться в команде, но в дело вмешался агент. При этом он отметил, что у 25-летнего футболиста были предложения от других клубов, в том числе «Крыльев Советов».

«В этом сезоне у нас точно не будет Яковлева, потому что в нем он заигран уже за два российских клуба — “Спартак-2” и “Анжи”. А что будет в следующем сезоне — мы думаем над этим вопросом», — сказал Шляхтин по телефону.

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