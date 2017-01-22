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22 января 2017, 22:25 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Актобе» обыграл «Анжи» в контрольном матче на сборе в Турции

МОСКВА, 22 янв — Р-Спорт. Футболисты махачкалинского «Анжи» проиграли казахстанскому «Актобе» в заключительном контрольном матче на первом учебно-тренировочном сборе в Турции.

Футболисты махачкалинского <span class=error>Анжи</span> проиграли казахстанскому <span class=error>Актобе</span> в заключительном контрольном матче на первом <nobr>учебно-тренировочном</nobr> сборе в Турции. Увеличить
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Воскресная игра в Белеке завершилась победой «Актобе» со счетом 1:0.

Игра против казахстанской команды стала последней для «Анжи» на первом сборе. Ранее в Турции махачкалинцы разошлись миром с румынским «Пандурием» (1:1). Сбор команды Александра Григоряна завершится 25 января.

После 17 туров «Анжи» занимает 11-е место в чемпионате России, имея в активе 20 очков.

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