«Актобе» обыграл «Анжи» в контрольном матче на сборе в Турции

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Воскресная игра в Белеке завершилась победой «Актобе» со счетом 1:0.

Игра против казахстанской команды стала последней для «Анжи» на первом сборе. Ранее в Турции махачкалинцы разошлись миром с румынским «Пандурием» (1:1). Сбор команды Александра Григоряна завершится 25 января.

После 17 туров «Анжи» занимает 11-е место в чемпионате России, имея в активе 20 очков.