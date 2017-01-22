«Локомотив» предложит новые контракты Майкону и Игорю Денисову

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Срок контракта Майкона с «Локомотивом» истекает летом 2017 года. Денисов, права на которого принадлежат московскому «Динамо», выступает за железнодорожников на правах аренды. Летом у него истекает контракт с бело- голубыми.

«Мы предложим Майкону контракт и в ближайшее время будем обсуждать условия. Как и Игорю Денисову. Думаю, если все пойдет хорошо, мы продолжим с ними отношения. Игорь себя хорошо проявляет, надеюсь, что он будет с нами и в дальнейшем», — сказал Геркус.

26-летний Майкон выступает за «Локомотив» с 2010 года. В текущем сезоне он провел за железнодорожников 12 матчей чемпионата России, в которых забил пять голов. 32-летний Денисов сыграл за команду в 11 матчах первенства страны и двух играх Кубка России.