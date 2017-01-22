«Локомотив» предложит новые контракты Майкону и Игорю Денисову
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Футбольный клуб «Локомотив» предложит новые контракты полузащитнику команды Игорю Денисову и нападающему Маркесу Майкону. Об этом в эфире товарищеского матча железнодорожников с болгарским ЦСКА в видеохостинге YouTube сообщил президент клуба Илья Геркус.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Срок контракта Майкона с «Локомотивом» истекает летом 2017 года. Денисов, права на которого принадлежат московскому «Динамо», выступает за железнодорожников на правах аренды. Летом у него истекает контракт с бело- голубыми.
«Мы предложим Майкону контракт и в ближайшее время будем обсуждать условия. Как и Игорю Денисову. Думаю, если все пойдет хорошо, мы продолжим с ними отношения. Игорь себя хорошо проявляет, надеюсь, что он будет с нами и в дальнейшем», — сказал Геркус.
26-летний Майкон выступает за «Локомотив» с 2010 года. В текущем сезоне он провел за железнодорожников 12 матчей чемпионата России, в которых забил пять голов. 32-летний Денисов сыграл за команду в 11 матчах первенства страны и двух играх Кубка России.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter