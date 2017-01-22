Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28512648/
22 января 2017, 22:33 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Анжи» подписал контракт с защитником Асланом Дудиевым

МОСКВА, 22 янв — Р-Спорт. Футбольный клуб «Анжи» подписал контракт с 26-летним защитником Асланом Дудиевым, сообщается на официальном сайте махачкалинской команды.

Дудиев начинал сезон в составе «Томи» (Томск), провел 8 матчей в чемпионате России и 1 игру в Кубке страны.

Также «Анжи» подписал вслед за предварительным соглашением контракт с еще одним защитником, 28-летним Гурамом Тетрашвили, последним клубом которого был «Тосно». В текущем сезоне Тетрашвили провел за клуб из Ленинградской области 12 матчей в чемпионате ФНЛ, забив в них 2 гола.

Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
19 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Мутко объяснил, почему в допинг-пробе россиянок нашли мужские ДНК

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной