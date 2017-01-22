«Анжи» подписал контракт с защитником Асланом Дудиевым
МОСКВА, 22 янв —
Р-Спорт. Футбольный клуб «Анжи» подписал контракт с 26-летним защитником Асланом Дудиевым, сообщается на официальном сайте махачкалинской команды.
Дудиев начинал сезон в составе «Томи» (Томск), провел 8 матчей в чемпионате России и 1 игру в Кубке страны.
Также «Анжи» подписал вслед за предварительным соглашением контракт с еще одним защитником, 28-летним Гурамом Тетрашвили, последним клубом которого был «Тосно». В текущем сезоне Тетрашвили провел за клуб из Ленинградской области 12 матчей в чемпионате ФНЛ, забив в них 2 гола.
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