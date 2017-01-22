«Анжи» подписал контракт с защитником Асланом Дудиевым

Дудиев начинал сезон в составе «Томи» (Томск), провел 8 матчей в чемпионате России и 1 игру в Кубке страны.

Также «Анжи» подписал вслед за предварительным соглашением контракт с еще одним защитником, 28-летним Гурамом Тетрашвили, последним клубом которого был «Тосно». В текущем сезоне Тетрашвили провел за клуб из Ленинградской области 12 матчей в чемпионате ФНЛ, забив в них 2 гола.