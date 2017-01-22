Глушаков: Зарплата Луиза Адриану? Не надо считать чужие деньги
Капитан и полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в интервью обозревателю «СЭ» Игорю РАБИНЕРУ на сборе в ОАЭ отметил, что новичок команды нападающий Луиз Адриану должен оправдать надежды.
По его словам, зарплата бразильца никого не касается.
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— Не надо считать чужие деньги. И вообще, никто не знает, какая у него в реальности зарплата. А все, что пишут, может быть неправдой и глупостями. Думаю, Адриану должен оправдать надежды, которые на него возлагают.
— В «Спартаке» 90-х все любили «Максимку» — Робсона. А кто любимый легионер в нынешней команде?
— Все хороши
Попов — задиристый, со своими шутками, приколами. Сальва (Боккетти, — Прим. И. Р.) тоже любит пошутить и вообще благодаря влиянию своей супруги обрусел, язык хорошо освоил. Сейчас контракт переподписал, может, тут и жить останется.
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