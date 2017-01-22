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22 января 2017, 18:33 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Глушаков: Зарплата Луиза Адриану? Не надо считать чужие деньги

Капитан и полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в интервью обозревателю «СЭ» Игорю РАБИНЕРУ на сборе в ОАЭ отметил, что новичок команды нападающий Луиз Адриану должен оправдать надежды.

По его словам, зарплата бразильца никого не касается.

— Кое-кто, включая Gazzetta dello Sport, пишет, что у Луиза Адриану — самый большой контракт в команде. Правда это или вымысел, но вы это читаете. Это не может расшатать обстановку в коллективе, как произошло в середине 2000-х после прихода Кавенаги?

— Не надо считать чужие деньги. И вообще, никто не знает, какая у него в реальности зарплата. А все, что пишут, может быть неправдой и глупостями. Думаю, Адриану должен оправдать надежды, которые на него возлагают.

— В «Спартаке» 90-х все любили «Максимку» — Робсона. А кто любимый легионер в нынешней команде?

— Все хороши по-своему. Квинси постоянно улыбается — хотя, когда у него что-то не получается, злится и грустит, может и крикнуть что-нибудь. Это хорошо, что он такой эмоциональный. Футболист и не должен быть всегда на позитиве. Но и всегда хмурым и злым быть не стоит. Промес всегда разнообразный — и это лучше всего.

Попов — задиристый, со своими шутками, приколами. Сальва (Боккетти, — Прим. И. Р.) тоже любит пошутить и вообще благодаря влиянию своей супруги обрусел, язык хорошо освоил. Сейчас контракт переподписал, может, тут и жить останется.

Спартак М
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