«Рад приветствовать болельщиков “Локомотива” и моих новых одноклубников, с которыми уже вовсю знакомлюсь на сборе команды в Испании. Разумеется, я собирал информацию о “Локомотиве”, беседовал о планах с руководителями клуба и уже успел понаблюдать за тренировкой на сборе. Могу сказать, что у нас очень талантливая команда. Думаю, в ближайшие пару лет в основном составе появится ещё больше молодых игроков, которых мы будем развивать и с которыми будем выходить на новый уровень. Это наша главная задача.



В системе “Шальке” я провёл много счастливых лет. Восемь лет в академии клуба: два года в качестве тренера, шесть лет в качестве ассистента менеджера всех структур академии. В 2006 году перешёл в главную команду и стал помощником спортивного директора. Мне посчастливилось работать с такими футболистами, как Мануэль Нойер, Бенедикт Хеведес, Месут Озил и другими талантливыми ребятами. Многие воспитанники академии



Полученный опыт в “Шальке” был востребован в Канаде. И это был очень интересный период работы. Я узнал много нового, погрузился в другую среду и подтянул свой английский. Впрочем, я уже полностью переключился на работу в “Локомотиве”. С нетерпением буду ждать поездки в Москву, впереди новый опыт», — цитирует Штоффельсхауса сайт «Локомотива».