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22 января 2017, 17:44 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Шалимов: Пока полностью доволен новичком «Краснодара» Рамиресом

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал результат товарищеского матча с китайским «Хэнань Цзянье» (1:0) и поделился мнением о новичке команды эквадорском защитнике Кристиане Рамиресе.

«Ребята просто играли в футбол, а должны были делать на поле правильные вещи. Как это часто бывает у нас в РФПЛ, большую часть первого тайма провели в позиционном нападении. Создали не так много, но надо учитывать, что для нас это первый матч, а для них — уже третий. Мы будем прибавлять. Для первой игры сыграли нормально. Ребята старались, но не всё получалось. Схему после перерыва мы не меняли. У нас всего одна схема и менять её мы не собираемся.

Новичок Рамирес? Он мобильный. У него хорошая левая нога. Защитник хорош и в отборе, и в атаке. На данном этапе я им полностью доволен», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

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