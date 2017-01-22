Шалимов: Пока полностью доволен новичком «Краснодара» Рамиресом

«Ребята просто играли в футбол, а должны были делать на поле правильные вещи. Как это часто бывает у нас в РФПЛ, большую часть первого тайма провели в позиционном нападении. Создали не так много, но надо учитывать, что для нас это первый матч, а для них — уже третий. Мы будем прибавлять. Для первой игры сыграли нормально. Ребята старались, но не всё получалось. Схему после перерыва мы не меняли. У нас всего одна схема и менять её мы не собираемся.



Новичок Рамирес? Он мобильный. У него хорошая левая нога. Защитник хорош и в отборе, и в атаке. На данном этапе я им полностью доволен», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.