Тульский «Арсенал» отдаст Фримпонга в аренду в Швецию

«Мы договорились с Фримпонгом, игрок покинет «Арсенал», думаю, в течение ближайших нескольких дней. Речь идёт об аренде в шведский клуб, название которого сказать пока не могу. Аренда будет рассчитана до лета. Контракт Фримпонга с «Арсеналом» будет действовать ещё полтора года, так что игрок, возможно, ещё вернётся к нам. Однако я не думаю, что Фримпонг ещё закрепится в «Арсенале», — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.



25-летний Фримпонг в нынешнем розыгрыше РФПЛ провёл на поле лишь 96 минут.