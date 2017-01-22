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22 января 2017, 17:39 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тульский «Арсенал» отдаст Фримпонга в аренду в Швецию

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что полузащитник Эммануэль Фримпонг продолжит карьеру в Швеции.

«Мы договорились с Фримпонгом, игрок покинет «Арсенал», думаю, в течение ближайших нескольких дней. Речь идёт об аренде в шведский клуб, название которого сказать пока не могу. Аренда будет рассчитана до лета. Контракт Фримпонга с «Арсеналом» будет действовать ещё полтора года, так что игрок, возможно, ещё вернётся к нам. Однако я не думаю, что Фримпонг ещё закрепится в «Арсенале», — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

25-летний Фримпонг в нынешнем розыгрыше РФПЛ провёл на поле лишь 96 минут.

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