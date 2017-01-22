«Локомотив» объявил о назначении Штоффельсхауса на пост спортивного директора
Спортивным директором ФК «Локомотив» назначен Эрик Штоффельсхаус.
Эрик Штоффельсхаус родился 14 декабря 1970 г. в Германии. Он имеет тренерское и управленческое образование, обладает богатым опытом работы в сфере юношеского футбола и спортивного менеджмента.
С 1998 г. — в системе «Шальке» (Германия) в качестве тренера и функционера
2013−2014 гг. — технический директор ФК «Оттава» (Канада)
2014 — 2017 гг. — технический директор федерации футбола г. Йорк (Канада)
— Рад приветствовать болельщиков «Локомотива» и моих новых одноклубников, с которыми уже вовсю знакомлюсь на сборе команды в Испании, — сказал Штоффельсхаус в интервью
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