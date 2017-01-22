«Локомотив» объявил о назначении Штоффельсхауса на пост спортивного директора

Эрик Штоффельсхаус родился 14 декабря 1970 г. в Германии. Он имеет тренерское и управленческое образование, обладает богатым опытом работы в сфере юношеского футбола и спортивного менеджмента.



С 1998 г. — в системе «Шальке» (Германия) в качестве тренера и функционера

2013−2014 гг. — технический директор ФК «Оттава» (Канада)

2014 — 2017 гг. — технический директор федерации футбола г. Йорк (Канада)

— Рад приветствовать болельщиков «Локомотива» и моих новых одноклубников, с которыми уже вовсю знакомлюсь на сборе команды в Испании, — сказал Штоффельсхаус в интервью пресс-службе клуба. — Разумеется, я собирал информацию о «Локомотиве», беседовал о планах с руководителями клуба и уже успел понаблюдать за тренировкой на сборе. Могу сказать, что у нас очень талантливая команда. Думаю, в ближайшие пару лет в основном составе появится еще больше молодых игроков, которых мы будем развивать, и с которыми будем выходить на новый уровень. Это наша главная задача.