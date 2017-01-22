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22 января 2017, 16:56 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тульский «Арсенал» сделал предложение форварду «Динамо» Луценко

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что клуб сделал предложение нападающему московского «Динамо» Евгению Луценко и ждёт от него ответа.

«Вероятность перехода Евгения Луценко в “Арсенал” — 50 на 50. Предложение игроку сделали, теперь ждём ответа. Сегодня крайний срок нашего ожидания», — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

29-летний Луценко в текущем сезоне провёл за «Динамо» 19 матчей в Футбольной национальной лиге и забил три гола.

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