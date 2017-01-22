Тульский «Арсенал» сделал предложение форварду «Динамо» Луценко

«Вероятность перехода Евгения Луценко в “Арсенал” — 50 на 50. Предложение игроку сделали, теперь ждём ответа. Сегодня крайний срок нашего ожидания», — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.



29-летний Луценко в текущем сезоне провёл за «Динамо» 19 матчей в Футбольной национальной лиге и забил три гола.