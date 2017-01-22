«Томь» объявила список игроков, которые поедут на первый сбор в Турцию

Команда отправится на сбор 23 января



«Команда начнет подготовку к сезону в следующем составе: Солосин Алексей, Бордачев Максим, Баляйкин Евгений, Ковальчук Кирилл, Чуперка Валерий, Попов Артем, Пугин Алексей, Голышев Павел, Кудряшов Павел, Мелихов Александр (“Томь-М”), Митерев Антон (“Томь-М”), Осипов Дмитрий (“Томь-М”), Букачев Александр (“Томь-М”), Гвинейский Никита (“Томь-М”), Макурин Антон (“Томь-М”), Сасин Дмитрий (“Томь-М”), Соболев Александр (“Томь-М”), Шамов Егор (22 года, вратарь, первую половину сезона провел в ПФЛ за “Динамо” Брянск), Иванов Антон (22 года, центральный защитник, первую половину сезона провел в ПФЛ за “Динамо-2” Москва), Горбатюк Александр (31 год, центральный защитник, первую половину сезона провел в РФПЛ за тульский “Арсенал”), Илья Кухарчук (26 лет, полузащитник, первую половину сезона провел в ФНЛ в “Енисее”), Костин Кирилл (22 года, полузащитник, первую половину сезона провел в ФНЛ за “Зенит-2”), Саламатов Никита (22 года, полузащитник, первую половину сезона провел в ФНЛ за “Зенит-2”), Осама Албедви (19 лет, полузащитник, Ливия), Муфтах Тактак (20 лет, нападающий, Ливия).



На сборе команда проведет 4 контрольных матча: 29 января с московским “Динамо” (1 место ФНЛ), 31 января с хорватским “Сплитом” (предпоследнее место в чемпионате Хорватии), 3 февраля с ярославским “Шинником” (7 место ФНЛ), 6 февраля с черногорской “Будучностью” (лидер чемпионата Черногории)», — информирует сайт «Томи».