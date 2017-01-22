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22 января 2017, 16:34 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Уфа» летом намерена приобрести вратаря «Спартака» Филиппова

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. «Уфа» намерена сделать предложение московскому «Спартаку» по покупке вратаря Михаила Филиппова ближе к лету, а пока голкипер вернется в расположение красно-белых. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимского футбольного клуба Шамиль Газизов.

Филиппов находился на просмотре в уфимском клубе на первом тренировочном сборе, который проходил на Кипре и завершился в воскресенье.

«Филиппов — вратарь хорошего уровня, тренерский штаб доволен его работой. Он у нас на карандаше, и если все получится, то мы будем делать предложение по нему ближе к лету. Аренду сейчас не рассматриваем», — рассказал Газизов.

На вопрос, полетит ли 24-летний голкипер с уфимцами на второй сбор, собеседник ТАСС ответил: «Думаю, вряд ли. Пока такое решение, но он нам понравился. Сейчас предстоит обсудить кое-какие варианты и внутри клуба, и со «Спартаком».

Права на Филиппова принадлежат «Спартаку» с 2014 года, голкипер три сезона провел в «Спартаке-2»: один — во втором дивизионе чемпионата страны, два последних — в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Всего на его счету 52 матча за красно-белых, в которых он пропустил 62 мяча. В текущем сезоне он принял участие в 19 играх команды (21 пропущенный мяч). Ранее вратарь выступал за «Сатурн», «Амур-2010» и «Знамя Труда», а также привлекался в юношескую сборную России.

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