«Уфа» летом намерена приобрести вратаря «Спартака» Филиппова
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. «Уфа» намерена сделать предложение московскому «Спартаку» по покупке вратаря Михаила Филиппова ближе к лету, а пока голкипер вернется в расположение
красно-белых. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимского футбольного клуба Шамиль Газизов.
Филиппов находился на просмотре в уфимском клубе на первом тренировочном сборе, который проходил на Кипре и завершился в воскресенье.
«Филиппов — вратарь хорошего уровня, тренерский штаб доволен его работой. Он у нас на карандаше, и если все получится, то мы будем делать предложение по нему ближе к лету. Аренду сейчас не рассматриваем», — рассказал Газизов.
На вопрос, полетит ли 24-летний голкипер с уфимцами на второй сбор, собеседник ТАСС ответил: «Думаю, вряд ли. Пока такое решение, но он нам понравился. Сейчас предстоит обсудить
Права на Филиппова принадлежат «Спартаку» с 2014 года, голкипер три сезона провел в «Спартаке-2»: один — во втором дивизионе чемпионата страны, два последних — в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Всего на его счету 52 матча за
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