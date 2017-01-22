«Уфа» летом намерена приобрести вратаря «Спартака» Филиппова

Филиппов находился на просмотре в уфимском клубе на первом тренировочном сборе, который проходил на Кипре и завершился в воскресенье.

«Филиппов — вратарь хорошего уровня, тренерский штаб доволен его работой. Он у нас на карандаше, и если все получится, то мы будем делать предложение по нему ближе к лету. Аренду сейчас не рассматриваем», — рассказал Газизов.

На вопрос, полетит ли 24-летний голкипер с уфимцами на второй сбор, собеседник ТАСС ответил: «Думаю, вряд ли. Пока такое решение, но он нам понравился. Сейчас предстоит обсудить кое-какие варианты и внутри клуба, и со «Спартаком».