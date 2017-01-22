Шамиль Газизов: Семак станет большим тренером

ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ОРЛОВА

— Долго вынашивали идею приглашения Сергея Семака?

— Нет. Когда стало ясно, что Виктор Михайлович (Гончаренко. — Прим. ред.) уходит, естественно, начали анализировать ситуацию. Рассматривали ряд кандидатур, включив в этот список и Сергея Богдановича. Не буду скрывать: во многом определяющим оказалась беседа с Геннадием Сергеевичем Орловым, который преподнес все красочно и сочно. Вместе с президентом клуба доложили о своем видении ситуации главе республики — он нас поддержал.

— Семак ставил какие-то условия?

— Никаких. Решения требовали только технические моменты — Сергею Богдановичу нужно было получить добро от руководства «Зенита».

— Означает ли приглашение Семака, что «Уфа» будет сотрудничать с сине-бело-голубыми?

— Мы контактируем со многими командами, открыты для всех. Но сотрудничество ведь возможно на условиях, которые устроят обе стороны, не так ли? Хотел бы, кстати, сказать спасибо руководству «Зенита», понимающему, что молодым специалистам надо расти. В петербургском клубе рассчитывают на Сергея Богдановича в дальнейшем — это свидетельствует о том, что там серьезный менеджмент.

— Семак — авторитетный футболист и человек, однако почти не имеет опыта самостоятельной работы. Не опасаетесь, что не выплывет?

— Даже приглашение известного специалиста — всегда риск: новая обстановка, новые веяния, новые идеи. Но я уверен, что с Семаком у нас все получится. Это я понял исходя в том числе из общения с ним — человек знает футбол, свое дело, ради самостоятельной работы идет на понижение зарплаты. А уж список его регалий в перечислении не нуждается. Из Сергея Богдановича выйдет большой тренер.

— Виктора Гончаренко, полагаю, вы тоже приглашали на длительную перспективу. Могли предположить, что вскоре он сменит Леонида Слуцкого в ЦСКА?

— Когда мы заключали контракт с Гончаренко, обсуждали такую возможность, поэтому даже не прописывали соответствующий пункт — договорились обо всем устно. У нас было джентльменское соглашение. Другой вопрос, не ожидали, что все произойдет так быстро.

— В чем «фишка» Гончаренко? И сдюжит ли он в ЦСКА?

— ЦСКА — большой клуб с традициями. Сказать, что Виктор Михайлович выведет армейцев на новый уровень, будет неправильно. Но убежден, он не растеряется, привнесет что-то свое. Гончаренко один из лучших тренеров на постсоветском пространстве. Он не просто любит футбол — занимается им 24 часа в сутки. Постоянно прогрессирует, не стоит на месте. С 1 по 7 января мы хотели отправить его вместе с нашим тренером Сергеем Томаровым и врачом команды на стажировку к Хосепу Гвардиоле — договоренность была….

С ПРИЦЕЛОМ НА ЕВРОКУБКИ

— Со стороны кажется, что «Уфа» уперлась в свой потолок. ПФЛ взяли, ФНЛ прошли, в элите закрепились, а дальше что? От ярлыка «клуб нижней восьмерки РФПЛ» избавиться будет трудно.

— Так мы сейчас в первой восьмерке! Хотя я понимаю, что вы имеете в виду. Отвечу: «Уфа» движется пошагово. Поднимаемся по лестнице, не перелетая пролеты. Скоро будем бороться за самые высокие места. За еврокубки.

— Какова вообще стратегия развития клуба?

— Стремиться на определенном уровне к самоокупаемости, наладить футбольный бизнес. Клуб молодой, по понятным причинам у нас не было болельщиков — сейчас мы ими прирастаем. Это первое. Второе — воспитывать собственных ребят. У нас уже есть звездочки. Третье — развивать инфраструктуру. Плюс у нас хороший тренерский и административный персонал, который мы сами же вырастили, не приглашая людей со стороны.

— Есть западный аналог, на который равняетесь?

— Мы перенимаем опыт, у российских клубов в том числе. Но быть на кого-то похожим — нет, этого мы не хотим. У «Уфы» свой путь.

— Хорошо, спрошу иначе: в какой футбол, по-вашему, должна играть «Уфа»?

— Всем нравится атакующий футбол, но доминировать, как «Бавария» или «Барселона», у нас, естественно, не получится, подобная игра закладывается десятилетиями. Современная тенденция — крепость в защите и быстрый переход от обороны к атаке. Это модель, которая прививается.

— Если не секрет, каков бюджет клуба?

— Около миллиарда, даже чуть больше. Надо учитывать, что мы и сами зарабатываем определенное количество денег. Запас у нас есть.

— Надо думать, экономический кризис коснулся и «Уфу»?

— Не затронул. У нас хорошо индустриально развитая республика.

— Футбол в Уфе появился почти на голом месте — город-то хоккейный. Тяжело было запустить этот проект и обратить болельщиков в свою веру при народно любимом «Салавате Юлаеве»?

— Легким путь не был, но жесткая позиция главы республики и правильно заданный вектор предопределили успешность проекта. Нам повезло с командой единомышленников. В Башкирии должен быть футбол, это же очевидно. А тут свое детище, пусть пока только с прорезающимся лицом, но ведь свое. Людям это интересно. Кроме того, у мальчишек теперь есть наглядные примеры. Не из телевизора, а рядом, вот они.

— Cчитаете, по популярности уже догнали «Салават»?

— Если оценивать по узнаваемости клуба за рубежом, то мы однозначно впереди. В России, думаю, имеем паритет, а вот в республике, конечно, уступаем. Но там многолетние традиции. Конечно, по спортивным показателям нам с «Салаватом Юлаевым» в ближайшее время соперничать нереально, но мы составляем ему конкуренцию по узнаваемости бренда. Идем в правильном направлении. Хотел бы отметить, что и у нас, и у «Салавата» интеллигентные болельщики — приходит много детей, с семьями. Через два года на играх «Уфы» будет полный стадион.

ЗИНЧЕНКО ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ

— Одна из самых ярких личностей в истории «Уфы» — Александр Зинченко. Где вы его разглядели?

— У нас есть определенные проекты с людьми. Когда поступило предложение по Зинченко, мы его рассмотрели и тут же ухватились.

— Подписывая контракт с Зинченко, могли предположить, что парня купит «Манчестер Сити»?

— Разумеется, нет. Хотя у Саши и были другие варианты продолжения карьеры — нам пришлось серьезно побороться за него с «Шахтером». Но раскрылся игрок именно у нас. Вообще он талантлив во всем. И коммуникабельный, и поет хорошо, и тактичный, и воспитан хорошо.

— В ПСВ, куда Зинченко командировал «Сити», его дела идут не очень.

— Он ушел от нас с травмой. Мы не говорили об этом, но в последнее время Саша играл со сломанным пальцем. И в составе сборной Украины на чемпионате Европы — тоже. Из-за этого был провал в предсезонке, потому и состояние неоптимальное. Кроме того, ему нужно адаптироваться. Это футболист экстра-класса — он будет выступать на большом уровне.

— Деньги за его продажу уже получили?

— Да. Сколько? Мы договорились с «Манчестер Сити» не раскрывать цифр.

— Все отмечают, что у «Уфы» весьма неплохо поставлена работы селекционной службы.

— Есть такое. Нам везет (улыбается). А секрет прост — надо быть со всеми честными. Как с игроками и их представителями, так и с клубами. Мы всегда выполняем все договоренности. Если взял на себя на себя обязательства, то держи их — следуем такому принципу.

— Выискивать таланты, огранять их и продавать — таков путь «Уфы»?

— Это один из вариантов развития бизнеса, позволяющий нам зарабатывать.

— Российские самородки на подходе есть?

— Есть. Уже играют Иван Обляков, Игорь Безденежных — молодые ребята, в которых вижу большой потенциал. Скоро подойдут и другие из нашей системы подготовки. Был Лунев. 25 лет — расцвет для вратаря. Не жалею ли я о его потере? Наоборот, рад, что Андрей будет прогрессировать в «Зените». Этот трансфер — важный момент, в том числе для имиджа «Уфы».

ЧЕМ НАС УДИВИЛА «УФА»

Победы над «Спартаком» и «Локо».

В течение одной сентябрьской недели «Уфа» обыграла «Локомотив» и «Спартак», причем обоих на выезде с одинаковым счетом 1:0. Конечно, и там и там не обошлось без изрядной доли везения. В матче с железнодорожниками соперник не реализовал пенальти и пропустил вследствие автогола. Во встрече с красно-белыми блистал голкипер Андрей Лунев. Но это не умаляет заслуг всей команды, которая продемонстрировала тактическую выучку, увезя из Москвы шесть очков.

Успех в Кубке России.

«Уфа» — четвертьфиналист кубка страны 2016/17. Если победа над белгородским «Энергомашем» в 1/16 финала не вызвала ни у кого удивления, то выигрыш у «Терека» на следующей стадии стал мини-сенсацией. Башкирцы одолели грозненский клуб на его поле в серии пенальти (4:3) после ничьей в основное и дополнительное время (1:1). Команда имеет все шансы пройти дальше, ведь ее ближайший соперник — «Анжи», переживающий непростой период.

Трансферы Зинченко в «Манчестер Сити» и Лунева в «Спартак».

В течение полугода «Уфа» продала в топ-клубы двух футболистов. Украинский полузащитник Александр Зинченко отправился в «Манчестер Сити» с последующей арендой в ПСВ. Российский вратарь Лунев заключил долгосрочный контракт с «Зенитом». По данным СМИ, за каждого башкирцы выручили около 4 млн евро.

Приглашение Сергея Семака.

Расставание с Виктором Гончаренко, который пошел на заслуженное повышение в ЦСКА, не стало неожиданностью для болельщиков «Уфы». А вот приглашение Сергея Семака многие восприняли как сюрприз. В качестве главного тренера тот провел лишь восемь матчей в карьере — все в «Зените» с приставкой «исполняющий обязанности».