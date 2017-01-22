ЦСКА выиграл у 13-й команды чемпионата Польши в контрольном матче

Встреча проходила в Испании и завершилась со счётом 2:0 в пользу «армейцев».



На 33-й минуте Тимур Жамалетдинов вывел ЦСКА вперёд. В концовке встречи Фёдор Чалов заработал пенальти, а Сергей Игнашевич не промахнулся с 11-метровой отметки.



После 20 туров чемпионата Польши «Пяст» занимает 13-е место среди 16 команд, набрав 22 очка. ЦСКА находится на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ после 17 туров, имея в активе 32 балла.