ЦСКА выиграл у 13-й команды чемпионата Польши в контрольном матче
ЦСКА выиграл у польского клуба «Пяст» в контрольном матче.
Встреча проходила в Испании и завершилась со счётом 2:0 в пользу «армейцев».
На 33-й минуте Тимур Жамалетдинов вывел ЦСКА вперёд. В концовке встречи Фёдор Чалов заработал пенальти, а Сергей Игнашевич не промахнулся с 11-метровой отметки.
После 20 туров чемпионата Польши «Пяст» занимает 13-е место среди 16 команд, набрав 22 очка. ЦСКА находится на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ после 17 туров, имея в активе 32 балла.
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